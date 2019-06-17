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Burdur’da sağanak su baskınlarına sebep oldu

Burdur’da aşırı yağışlar su baskınlarına neden oldu.

17 Haziran 2019 Pazartesi 23:47
Burdur’da sağanak su baskınlarına sebep oldu

Burdur’da aşırı yağışlar su baskınlarına neden oldu.


Burdur’da akşam saatlerinde başlayan ani ve aşırı yağmur İl Merkezinde Şirinevler, Değirmenler, Menderes, Kışla ve Aydınlıkevler Mahalleleri olmak üzere toplam 5 mahallede 12 ev, 3 evin eklentisi, bahçesi ve bodrum katında su baskınlarına yol açtı. Necatibey Mahallesinde10 adet küçükbaş hayvan mahsur kaldı, ayrıca, Ağlasun İlçesi Çamlıdere - Yumrutaş Köyleri arasındaki yolda dere taşması sonucu yol hasar gördü.


Burdur Valiliğinden yapılan açıklamadametrekareye düşen yağış miktarı şehir merkezinde 15 kg, Bahçeşehir Koleji civarında 20 kg, Mehmet Akif Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesinde 29 kg olduğu bildirildi.Aşırı yağış nedeniyle yaşanan olaylara Burdur Belediyesi ve İtfaiye ekipleri tarafından 9 araç ve 44 personel, AFAD İl Müdürlüğü tarafından 2 araç ve 4 personel ile müdahale edildiği bilgisi yaplaşılan açıklamada Karayolları 134. Şube Şefliği tarafından Burdur - Antalya Karayolu Büğdüz kavşağı ve Kurna Köyü kavşağında yağış sebebiyle menfezden yol üzerine taşan selin getirdiği çamur tabaka 3 araç ve 9 personelin çalışmaları ile temizlenerek yol trafiğe açıldığı kaydedildi.


Açıklamada şöyle denildi:


"İl Özel İdaresi tarafından Ağlasun İlçesi Çamlıdere – Yumrutaş Köyleri arasındaki yolda meydana gelen dere taşması neticesinde zarar gören yola 4 araç ve 4 personel ile müdahale edilmiştir.Tarım İl Müdürlüğü ekipleri tarafından da 2 araç ve 3 personel ile saha taraması yapılmış olup 18.06.2019 günü araziye çıkılarak hasar tespiti yapılacaktır. Meydana gelen aşırı yağış sonucunda ilgili kuruluşlar, gerçekleştirilen koordinasyon sonucunda hızlı ve etkili şekilde olaylara müdahalede bulunmuştur. İlimizde başkaca bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ancak, meteorolojik verilere göre ani sağanak yağışların önümüzdeki günlerde de devam edeceği değerlendirildiğinden vatandaşlarımızın duyarlı olmasında fayda bulunmaktadır. "

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 23:47
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