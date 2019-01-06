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Burdur'da otomobil ile tır çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

06 Ocak 2019 Pazar 16:52
Burdur'da otomobil ile tır çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

BURDUR (AA) - Burdur'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yunus Köse idaresindeki 48 GR 398 plakalı otomobil, merkeze bağlı Çallıca köyü Yediköprüler mevkisinde İbrahim Tahancı yönetimindeki tomruk yüklü 48 PY 200 plakalı tırla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobildeki Kadir Köse (59) ile Zeynep Bolel'in (20) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Yunus Köse Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan Kadir Köse ve Zeynep Bolel'in cesetleri aynı hastanenin morguna götürüldü.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 16:52
  1. 2 ölü 1 yaralı
  2. Burdur
  3. trafik kazası

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