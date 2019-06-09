Burdur’da otomobil devrildi: 4 yaralı .

Burdur’da kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı,

Kaza bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burdur Askeriye köyünde Ramazan Durmaz idaresindeki 03 PS 183 plakalı otomobil, Askeriye köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Aracın arka lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen kazada, sürücü RamazanDurmaz ile araçtaki Ümmü Köse, Satılmış Aktaş ve Huda Hançer yaralandı. Kaza yerine gelen 112 ekipleriekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Burdur Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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