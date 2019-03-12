Burdur'da otomobil devrildi: 1 ölü

Burdur'da otomobil devrildi: 1 ölü12 Mart 2019 Salı 15:50
BURDUR (AA) - Burdur'un Kemer ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Mehmet Tuncer (22) idaresindeki 15 KB 550 plakalı otomobil, Kemer ilçesi Akçaören köyü yakınında devrildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kazada otomobilden fırlayarak yol kenarına düşen sürücü Tuncer'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Tuncer'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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