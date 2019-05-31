Burdur’da mezarlıklara bayram bakımı

Burdur Belediyesi ekipleri tarafından Asri mezarlık, Sultandere Mezarlığı, Kışla Mahallesi Mezarlığı ve Şehitlikte başlatılan Ramazan Bayram öncesinde temizlik ve bakım çalışmalarını tamamlandı. Mezarlık içerisindeki yabani otlar temizlenirken, ağaçların bakımlarına başlanıldı.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Say ve Park Bahçeler Müdürü Ayla Pesen, Mezarlıklarda yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Konuyla ilgili açıklama yapan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz “Ramazan Bayramı’nın yaklaşması ile vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretlerini daha temiz ve daha ferah bir ortamda gerçekleştirmeleri için çalışmalarımızı tamamladık. Arife günü ve bayram süresince vatandaşlarımızın, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için mezarlıklar içerisinde kuruyan otlar, dikenler, atılan çöp ve katı atıklar temizlenerek çiçekler dikildi. Mezarlık içindeki belirli noktalara yerleştirilen merkezi ses sistemleri ile mezarlıkta Kur’an-ı Kerim okutulacak. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm tedbirleri aldık. Şimdiden tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını kutluyorum” dedi.