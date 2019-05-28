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Burdur’da meyve yüklü tır devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Burdur’un Bucak ilçesinde meyve yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

28 Mayıs 2019 Salı 21:40
Burdur’da meyve yüklü tır devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Burdur’un Bucak ilçesinde meyve yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Bucak ilçesi Çobanpınar mevkiinde meydana geldi. Mehmet Y., idaresindeki elma kasaları yüklü 07 EVR 16 plakalı tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Tırın dorsesi devrilirken elma kasaları etrafa saçıldı. Köylülerin haber vermesiyle olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Kazada sürücü hayatını kaybederken, yolcu Abdullah K., sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 21:40
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