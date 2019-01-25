Burdur'da kuvvetli yağış

BURDUR (AA) - Burdur'un Bucak ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış dolayısıyla 25 bin dönümlük tarım arazi su altında kaldı.



Önceki gün sabah başlayan yağmur, ilçe merkezi ve ilçeye bağlı Kestel, Karaaliler ve Üzümlübel köylerinde etkili oldu.

Kuvvetli yağış nedeniyle tarım arazilerinde su birikintileri oluştu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri su altında kalan ovalarda hasar tespit çalışması başlattı. Su altında kalan araziler havadan görüntülendi.

Bucak Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Gönenç, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçedeki ovalarda yaptıkları çalışmalarda ciddi su birikmelerine rastladıklarını söyledi.

Üzümlübel, Kestel, Karaaliler ve Bucak ovalarında yaptıkları incelemede, yaklaşık 25 bin dekar arazinin sudan etkilendiğini tespit ettiklerini anlatan Gönenç, şunları kaydetti:

"Suyun altında genellikle hububat ekili. Yüzde 40 oranında da ekilmemiş arazi var. Zarar tespiti konusunda çiftçilerimiz beyanları bildirecek. Çiftçimizin zararının karşılanması konusunda 5254 sayılı kanun gereğince sigorta yaptıran çiftçilerimizin zararları karşılanacaktır. Ayrıca eğer varsa Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifi borçlarını da erteleme yönünden müracaat yapabiliyorlar. Eğer çiftçimizin sigortası yoksa herhangi bir borç erteleme söz konusu olmuyor. Yağışlar devam edebilir. Çiftçilerin bu duruma karşı tedbirli olmaları gerekiyor. Özellikle drenajların açık tutulması lazım."