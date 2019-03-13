Burdur’da kaçak kazı yapan 7 kişiye suçüstü

Burdur’da 2 ilçede kaçak kazı yapan toplam 7 şüpheli suçüstü yakalandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yeşilova ilçesi Kayadibi Mahallesi’nde kaçak kazı yapıldığı duyumunu alarak harekete geçti. Yapılan incelemelerde dün saat 14.40 sıralarında kaçak kazı yapıldığı tespit edildi. Kaçak kazı yapan O.O, S.K, M.K. ve Ö.İ. suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine yakalanan 4 şüpheli hakkında, ‘Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet’ suçundan adli işlem başlatıldı.

Olay yerinde kazı yapmak için kullanılan 2 adet dedektör ve tarihi eser olabileceği öne sürülen 2 adet madeni parça ele geçirildi. Aynı zamanda O.O.’nun evinde yapılan aramada tarihi eser olduğu tahmin edilen 12 parça bakır ve bronz eşyaya el konuldu.







Kaçak kazı yapan 3 şüpheli daha suçüstü yakalandı

Öte yandan, Jandarma Komutanlığı ekipleri Karamanlı ilçesi Samsat mevkiinde de kaçak kazı yapan şahıslara operasyon düzenledi. Operasyonda S.K, M.S, H.G. suçüstü yakalanırken, şüphelilerin kazı için kullandığı 2 adet dedektör, 1 adet el feneri ve çapa ele geçirildi. Olayla ilgili S.K.’nın evinde yapılan aramada ise 1 adet dedektör bulundu.

Tefenni Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla ele geçirilen kazı malzemeleri muhafaza altına alınırken, yakalanan şüpheliler S.K, M.S. ve H.G. ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.