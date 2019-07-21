Burdur’da firma sahibi iş yerinde ölü olarak bulundu Burdur’da inşaat malzemesi satan firma sahibi işyerinde ölü olarak bulundu.

Burdur’da inşaat malzemesi satan firma sahibi işyerinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Mahrukatçılar Sitesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde inşaat malzemesi satışı yapılan işyerine giden çalışanlar, patronları İbrahim Tekin’i (63) yerde hareketsiz vaziyette buldu. Durumun haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü tespit etti. Burdur Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin de geldiği olay yerinde Tekin’in cansız bedeni, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.

Tekin’in kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtilirken, daha önce kalp rahatsızlığı nedeniyle 2 kez anjiyo tedavisi gördüğü öğrenildi.

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