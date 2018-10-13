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Burdur'da muvazzaf astsubay FETÖ'den tutuklandı

Burdur'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan astsubay tutuklanarak cezaevine konuldu.

13 Ekim 2018 Cumartesi 18:17
Burdur'da muvazzaf astsubay FETÖ'den tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin asker yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Gaziantep'te gözaltına alınıp Burdur'a getirilen astsubay A.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece cezaevine gönderildi.

Görevi başında yakalanan A.Ç'nin, ByLock kullandığı iddia edildi.

 

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 18:17
  1. Gaziantep
  2. Burdur
  3. fetö

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