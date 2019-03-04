Burdur’da ev yangını Burdur’un Bucak ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

Burdur’un Bucak ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınabildi.

Yangın bugün öğle saatlerinde Çamlıca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Bolat’a ait müstakil evde öğle saatlerinde yükselen alevler rüzgarın da etkisiyle bütün evi sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınabildi. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması can kaybı ve yaralanmanın önüne geçerken, ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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