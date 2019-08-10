0553 313 94 23

Burdur'da "drone destekli" trafik uygulaması

Burdur'da Kurban Bayramı öncesi, Vali Hasan Şıldak'ın da katılımıyla drone destekli yapılan trafik uygulamasında ceviz ezmesi ikram edilen sürücüler, dikkatli olmaları konusunda uyarıldı- Burdur Valisi Şıldak:- "Trafikte hata affetmiyor, kurallara önem gösterelim. Bir anlık dalgınlık ve yorgunluk hayatların kararmasına neden oluyor"

10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:00
Burdur'da "drone destekli" trafik uygulaması

BURDUR (AA) - Burdur'da Kurban Bayramı dolayısıyla, trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla drone destekli trafik denetimi yapılıyor.

Burdur Valisi Hasan Şıldak ile İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekiplerince, Burdur-Antalya kara yolu Organize Sanayi Bölgesi uygulama noktasında gerçekleştirilen denetimlerde, sürücüler dikkatli araç kullanmaları konusunda uyarıldı.

Şıldak ile uygulamaya katılan İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ve İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, ekiplerce durdurulan araçlardaki sürücülere, yolculara ve çocuklara ceviz ezmesi ikram etti.

Sürücülere tavsiyelerde bulunan Şıldak ve beraberindekiler, araçlarda seyahat eden çocuklara düdük ve "Önce Yaya" yazan tişört ve şapka hediye etti.

Vali Şıldak, uygulama sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, bayram süresince trafik ve asayiş yönünden bütün tedbirlerin alındığını söyledi.

Trafikte kuralları gözden kaçırmadan denetlemeye ve trafik güvenliğini desteklemeye yönelik kampanyalarla vatandaşların yanında olacaklarını aktaran Şıldak, vatandaşlardan da duyarlılık beklediklerini vurguladı.

Şıldak, ülkenin trafik sorununu aşmaya muktedir bir bilinç seviyesine ulaştığını düşündüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"İl genelinde emniyet bünyesinde 25 trafik ekibi 142 personelle her gün görev başında olacak. Jandarmada da 15 trafik ekibinde 30 personelimiz görev yapacak. Görünür olmaya, ekiplerin trafik akışının yoğun olduğu noktalarda sürekli bulunmasına özel önem gösteriyoruz. Şehir içi trafiğe yönelik de çift sıra park, hatalı park ve özellikle sürücülerin yaya geçitlerindeki duyarlılıklarına yönelik beklentilerimiz çok yüksek. Vatandaşlarımızdan bu konulara ilişkin hassasiyet göstermelerini ifade etmek istiyorum. Bütün vatandaşlarımıza ve sürücülere 'Dikkat' diyoruz. Trafikte hata affetmiyor, kurallara önem gösterelim. Bir anlık dalgınlık ve yorgunluk hayatların kararmasına neden oluyor. İçişleri Bakanlığımızın bütün birimlerince bayram boyunca ayakta olacağız. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:00
  1. Burdur
  2. Burdur Valisi Hasan Şıldak
  3. Denetim
  4. Kurban Bayramı
  5. trafik uygulaması

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan'ın bayram mesajında dikkat çeken detay
    1. Erdoğan'ın bayram mesajında dikkat..
    2. Dura, CHP Çeşme Gençlik Kolları..
    3. Renegade ve Compass modellerinde takas..
    4. Galatasaray’ın, rakibi Fiorentina
    5. Tosya’da son kurbanlıklar alıcılarını..
    6. Lekima Tayfunu Çin’i vuruyor
    7. Her sabah Van Gölü'nde yüzüyorlar
    8. Polenin doğurganlık arttırıcı etkisi
    9. Halk GYO, 2.67 milyarlık aktif..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayram mesajı
    11. Ciltte oluşan problemlere dikkat
    12. Bayram alışverişi tüm yoğunluğuyla..
    13. TAMBU’dan Kurban Bayramına özel yeni..
    14. Torosların eteklerinde asırlık bayram..
    15. Köylüler 70 yıllık çöplüğü futbol..
    16. GRAFİKLİ - Eren Bülbül'ün kanı yerde..
    17. Isparta’da halk otobüsleri bayramın..
    18. İstemsiz kas hareketlerinin türleri..
    19. "Avustralya'da FETÖ üyelerinin Türk..
    20. Çorlulu genç voleybolcu Eczacıbaşı’na..
    21. AİHM'den FETÖ üyesinin tedbir talebine..
    22. YÖK'ten "reklama değil Ar-Ge'ye harca"..
    23. Mardin'in saklı güzelliği: Ğurs Vadisi
    24. Polisi karşısında gören dilenciden..
    25. Arslan: Ekonomik büyümeye daha fazla..
    26. Erdoğan'dan Fatih Portakal için..
    27. Bayram yolculuklarına fizy müzik..
    28. 16 yaşındaki Sinan'a bayram hediyesi..
    29. Ormanya Bayram’da ziyaretçilerini..
    30. Nuri Pakdil taburcu oldu
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz