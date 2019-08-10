Burdur'da "drone destekli" trafik uygulaması

BURDUR (AA) - Burdur'da Kurban Bayramı dolayısıyla, trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla drone destekli trafik denetimi yapılıyor.

Burdur Valisi Hasan Şıldak ile İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekiplerince, Burdur-Antalya kara yolu Organize Sanayi Bölgesi uygulama noktasında gerçekleştirilen denetimlerde, sürücüler dikkatli araç kullanmaları konusunda uyarıldı.

Şıldak ile uygulamaya katılan İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ve İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, ekiplerce durdurulan araçlardaki sürücülere, yolculara ve çocuklara ceviz ezmesi ikram etti.

Sürücülere tavsiyelerde bulunan Şıldak ve beraberindekiler, araçlarda seyahat eden çocuklara düdük ve "Önce Yaya" yazan tişört ve şapka hediye etti.

Vali Şıldak, uygulama sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, bayram süresince trafik ve asayiş yönünden bütün tedbirlerin alındığını söyledi.

Trafikte kuralları gözden kaçırmadan denetlemeye ve trafik güvenliğini desteklemeye yönelik kampanyalarla vatandaşların yanında olacaklarını aktaran Şıldak, vatandaşlardan da duyarlılık beklediklerini vurguladı.

Şıldak, ülkenin trafik sorununu aşmaya muktedir bir bilinç seviyesine ulaştığını düşündüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"İl genelinde emniyet bünyesinde 25 trafik ekibi 142 personelle her gün görev başında olacak. Jandarmada da 15 trafik ekibinde 30 personelimiz görev yapacak. Görünür olmaya, ekiplerin trafik akışının yoğun olduğu noktalarda sürekli bulunmasına özel önem gösteriyoruz. Şehir içi trafiğe yönelik de çift sıra park, hatalı park ve özellikle sürücülerin yaya geçitlerindeki duyarlılıklarına yönelik beklentilerimiz çok yüksek. Vatandaşlarımızdan bu konulara ilişkin hassasiyet göstermelerini ifade etmek istiyorum. Bütün vatandaşlarımıza ve sürücülere 'Dikkat' diyoruz. Trafikte hata affetmiyor, kurallara önem gösterelim. Bir anlık dalgınlık ve yorgunluk hayatların kararmasına neden oluyor. İçişleri Bakanlığımızın bütün birimlerince bayram boyunca ayakta olacağız. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum."