0553 313 94 23

Burdur’da defile gibi hayvan güzellik yarışması

Teke Yöresi 5.

26 Nisan 2019 Cuma 20:28
Burdur’da defile gibi hayvan güzellik yarışması

Teke Yöresi 5. Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapsamında Burdur’da Honamlı Teke, Oğlak ve Koç Güzellik Yarışması gerçekleştirildi. Yarışmada hayvanlar kum alandaki podyuma çıkarak tek tek endamlarını sergilerken, ödül olarak ise hayvan yemi kazandılar.



Yarışmaya Burdur merkez ve ilçelerinden çok sayıda çiftçi ve yetiştirici katıldı. Yoğun katılım gerçekleşen yarışma renkli görüntülere sahne oldu. Kentte düzenlenen tüm hayvancılık fuarlarında yarışma yapıldığını kaydeden Köy-Koop Genel Başkanı Yakup Yıldız,en güzel Honamlı Tekesi, Merinos Koçu ve oğlakların yarışacağını söyledi.



Özcan: “Hepsi birinci değerinde”


Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği (TDSYMB) Başkanı Kamil Özcan yarışmaya katılan tüm hayvanların birinci değerinde hayvanlar olduğunu belirterek, “Hayvanların hepsi çok güzel, bakımlı, birincilik küçük ayrıntılarda gizli. Onun için yetiştiricilerimiz kırılmasınlar ben hepsini tebrik ediyorum." dedi.



Defile gibi yarışma yapıldı


Konuşmalar sonrasında yetiştiriciler hayvanlarıyla birlikte tek tek jüri üyeleri ve izleyicilerin karşısına çıkarak, hayvanlarını sergiledi. Yarışma jürisinde Türkiye’nin kalkınmada desteklenen 5 üniversitesinden Hayvancılık Alanında Desteklenen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veteriner Fakültesi akademisyenleri ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinden oluşan üyeler yer aldı. Yarışmada hayvanların vücut ölçüleri, yaşları, boynuz yapısı, ırk özellikleri ve vücut uyumu kriterlerine göre seçim ve değerlendirmeler yapıldı.



Değerlendirmede en güzel damızlık Honamlı Tekesi kategorisinde yetiştirici Engin Aksoy’un ‘Yiğit’ adlı tekesi, Merinos Koç kategorisinde Halil Ekici’nin ‘Sultan’ adlı koçu, Oğlak kategorisinde ise Hayrettin Akan’ın ‘Yenaldo’ adlı oğlağı birinci oldu. Yarışmada dereceye giren birincilere 8’er çuval, dereceye giren diğer yetiştiricilere de ödül olarak farklı miktarlarda hayvan yemi verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 20:28
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şırnak’ta teröristlerin 36 sığınak ve mağarası imha edildi
    1. Şırnak’ta teröristlerin 36 sığınak ve..
    2. Mersin Uluslararası Bisiklet Turu
    3. ABD’den Rus ajanı kadına 18 ay hapis..
    4. Gündemi sarsacak açıklama! FETÖ'den..
    5. Koyun kırkan 11 işçi akıma kapıldı
    6. Yargıtay Başkanı Cirit Hatay Dörtyol'da
    7. Spor Toto Süper Lig: M.Başakşehir: 0 -..
    8. HDP’li yöneticiler terör örgütü..
    9. Albayrak'tan "Gıda komitesi" açıklaması
    10. Aracında başından vurulmuş halde..
    11. Başhekim Erkan Doğan istifa..
    12. MKE Ankaragücü'nde Beşiktaş maçı..
    13. Kontrolden çıkan otomobil dere..
    14. 2. Uluslararası Geleneksel ve..
    15. Turkish Airlines Challenge'de rekorlar..
    16. Katar BAE'nin DTÖ'ye sunduğu "çözüm"..
    17. Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı
    18. Suriye sınırına komando sevkiyatı
    19. Ucuz ete yüzde 35 zam!
    20. Esenyurt’ta cadde ve bir binada çatlak..
    21. KBÜ’de I. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi’..
    22. Katil Esed İdlib'i vurdu! Çok sayıda..
    23. KBÜ’de “Tıp Mühendisliği: Bugünü ve..
    24. Badminton grup müsabakaları başladı
    25. Karabük Eğitim ve Araştırma..
    26. Medipol Başakşehir-Göztepe maçından..
    27. Rusya’nın kafasındaki ‘soru işareti’
    28. Polisin durdurduğu şahsın üzerinden 32..
    29. Alacak verecek kavgasında kan aktı: 1..
    30. Esed rejiminden alçak iftira: Onların..
    İmamoğlu 50 TL sözünü vermişti! AK Parti'den flaş teklif geldi
    İmamoğlu 50 TL sözünü vermişti! AK Parti'den flaş teklif geldi
    Kemalist vatandaşın '23 Nisan' imtihanı! "Örümcek kafalılar bilmez" dedi, yanlış cevap verdi
    Kemalist vatandaşın '23 Nisan' imtihanı! "Örümcek kafalılar bilmez" dedi, yanlış cevap verdi
    ABD'nin F-35 şantajı milli uçağı hızlandırdı
    ABD'nin F-35 şantajı milli uçağı hızlandırdı
    367'nin mimarı Sabih Kanadoğlu yeniden hortladı!
    367'nin mimarı Sabih Kanadoğlu yeniden hortladı!
    O sapık CHP’li çıktı
    O sapık CHP’li çıktı

    Günün Karikatürü

    27 Nisan 2019
    HDP'li belediyede peygamber hazımsızlığı
    HDP'li belediyede peygamber hazımsızlığı
    Netflix'in Osmanlı Belgeseli olay çıkardı... Müze müdürü görevden alındı
    Netflix'in Osmanlı Belgeseli olay çıkardı... Müze müdürü görevden alındı