Burdur'da adliyenin yazı işleri müdürüne "zimmet" tutuklaması

BURDUR (AA) - Burdur'da adliyenin yazı işleri müdürü zimmetine para geçirdiği iddiasıyla tutuklandı. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Yeşilova Adliyesinde yazı işleri müdürü olarak çalışan ve icra müdürlüğü görevini vekaleten yürüten M.A. hakkında zimmet suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, gözaltına alınan M.A'nın Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildiği, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi. M.A'nın zimmetine ne kadar para geçirdiği iddiasına ilişkin incelemelerin devam ettiği belirtildi.

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