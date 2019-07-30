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Burdur’da 40 öğretmen 33 yıl sonra bir araya geldi

Burdur’da 1984 yılında öğrenim gören öğrenciler, 33 yıl sonra eğitim dönemleri boyunca sürekli gittikleri lokantada buluştu.

30 Temmuz 2019 Salı 10:49
Burdur’da 40 öğretmen 33 yıl sonra bir araya geldi

Burdur’da 1984 yılında öğrenim gören öğrenciler, 33 yıl sonra eğitim dönemleri boyunca sürekli gittikleri lokantada buluştu. 40 öğretmen 33 yıl sonra bir araya gelince duygusal anlar yaşandı.


Burdur Eğitim Yüksekokulu’nda 1984 yılında öğrenim gören 40 öğrenci, 1986 yılında mezun olup, çeşitli illerde öğretmen olarak göreve başladı. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde görev yapan öğretmenler, sosyal medya aracılığıyla yeniden bir araya geldi.


Bir sosyal medya uygulamasından konuşan grup, eğitim dönemleri boyunca sürekli bir araya geldikleri lokantada buluştu.



“Öğrencilik yıllarımızı hiç unutmadık”


Muğla’da öğretmenlik yapan Hasan Uygunol, 1984 yılında eğitim yüksekokulunu kazanarak, Burdur’a geldiğini söyledi. Uygunol, “1’inci ve 2’nci sınıflarda öğrenim gören arkadaşlarımızı sağ salim burada görebildik. Burada olmaktan çok mutlu olduk. Bizler 33 yıl önce 40 öğretmen olarak Türkiye’nin değişik illerine öğretmen olarak atandık. Tam 33 yıl sonra bu öğretmenler bugün burada yani öğrenim gördüğü Burdur’ da bir araya geldi. Öğrencilik yıllarımızı hiç unutmadık” dedi.


Burdurlu öğretmen Ali Ünal ise 33 yıl sonra tekrar bir araya gelebilmenin mutluluk verici bir duygu olduğunu kaydetti.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 10:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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