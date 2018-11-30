Burdur'da 2 otomobil çarpıştı:1 ölü, 2 yaralı

Burdur'da 2 otomobil çarpıştı:1 ölü, 2 yaralı30 Kasım 2018 Cuma 20:59
BURDUR (AA) - Burdur'un Yeşilova ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Mustafa Çeliköz (46) idaresindeki 15 AN 286 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi'nde, karşı yönden gelen Hüseyin Kılınç (22) yönetimindeki 15 LE 519 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler Çeliköz ve Kılınç'ın yanı sıra Halime Kılınç (55) yaralandı.
112 acil servis ekiplerince Yeşilova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Halime Kılınç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaralılardan durumu ağır olan Hüseyin Kılınç Denizli'ye, Mustafa Çeliköz ise Burdur Devlet Hastanesine sevk edildi.
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