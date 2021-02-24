Burdur’da 2 köy karantinaya alındı

Çavdır ilçesine bağlı Bayır ve Kozağaç köylerinde vaka sayısının artması ve çok sayıda temaslı kişi bulunmasından dolayı karantina uygulaması başlatıldı. Edinilen bilgilere göre, Bayır köyünde 9 kişide, Kozağaç köyünde ise 8 kişide korona virüs tespit edildi. Resmi makamlarca açıklanacak olan tarihe kadar karantina uygulaması başlatılan Bayır ve Kozağaç köylerinin giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından kontrol altına alındı.