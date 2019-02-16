Burdur’da 199 Bin 90 seçmen oy kullanacak

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Burdur merkez ve 10 ilçesinde 752 sandıkta 199 Bin 90 kişi seçmen oy kullanacak.

Burdur’da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde seçmen ve sandık sayıları açıklandı. Buna göre, Burdur merkez ve 10 ilçesinde 752 sandıkta 199 Bin 90 kişi seçmen oy kullanacak. Burdur kent Merkezinde 273 sandıkta 77 bin 228, Ağlasun’da 28 sandıkta 6 bin 894, Altınyayla’da 17 sandıkta 4 bin 522, Bucak’da 179 sandıkta 48 bin 133, Çavdır’da 40 sandıkta 10 bin 230, Çeltikçi’de 18 sandıkta 4 bin 540, Gölhisar’da 59 sandıkta 16 bin 681, Karamanlı’da 28 sandıkta 6 bin 451, Kemer’de 13 sandıkta 2 bin 761, Tefenni’de 36 sandıkta 8 bin 407, Yeşilova’da 61 sandıkta 13 bin 243 kişi oy kullanacak.