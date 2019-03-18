0553 313 94 23

Burdur’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104’ncü yıl dönümü

Burdur Valiliği tarafından düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104’ncü yıldönümü için şehitlikte tören düzenlendi.

18 Mart 2019 Pazartesi 14:39
Burdur’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104’ncü yıl dönümü

Burdur Valiliği tarafından düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104’ncü yıldönümü için şehitlikte tören düzenlendi.


Törene Burdur Valisi Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Ak Parti Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik, Yasin Uğur, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, Emniyet Müdürü Arif Çankal, resmi daire amirleri ve şehit yakınları hazır bulundu.


Şehitlik özel defterini imzalayan Vali Hasan Şıldak, "Aziz şehitlerimiz sizler bu milletimizin huzur ve bekası için Devletimizin bölünmez bütünlüğü uğruna bu topraklarda al bayrağımızın ilelebet dalgalanması için canlarınızı feda ettiniz. Hepinizi minnet ve şükran anıyorum. Türkler 1071 yılında Malazgirt savaşı ile bu toprakları yurt edinmesi ile düşmanlar bu ülkeyi yok etmek için her türlü hainliği ve saldırı oyunlar içinde yer aldılar. Milli Birlik ve beraberliğimizi her şeyin üstünde tutan Milletimiz esareti kabul etmeyip kutsal vatan topraklarını hedef alan her türlü saldırıyı canı pahasına bertaraf etmiştir. Çanakkale zaferi tarihler boyunca yapılan mücadelede en büyük en şanlı kahramanlık destanlarından biridir. Bütün yokluklara yoksulluklara rağmen kadın erkek her kesin savaştığı kurtuluş savaşının başlangıcı ile Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin atıldığı bu zaferlerle tarih yeniden yazılmıştır. Millet olarak bize bırakılan bu emaneti en iyi şekilde sahip çıkarak ülkemizi en yüksek seviyeye taşımak ve bölgesinde ve Dünya da güçlü bir devlet olma yolunda karlılıkla çalışacağız. Bu inançla Şehitleri anma gününde Çanakkale şehitlerimizi ve başta Gazi MustafaKemal Atatürk’e ve silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz” dedi.


Törende şehitlerin mezarları tek tek gezilirken, dualar yapıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 14:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni yapılan nikah salonu kıyılacak ilk nikahla hizmete açılacak
    1. Yeni yapılan nikah salonu kıyılacak..
    2. Arguvan’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü..
    3. Lösemi hastası Öykü Arin’e sürpriz..
    4. Manyas’ta Çanakkale şehitleri anıldı
    5. BM'den İdlib'e insani yardım
    6. 18 Mart’ta şehitler mezarları başında..
    7. Bir üst geçit de Çaydüzü Mahallesi’ne
    8. Çaldıran’da 18 Mart Şehitleri Anma..
    9. Kilis’de 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin..
    10. Kocaispir: "Memnuniyet anketi, hizmet..
    11. ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı:..
    12. Hokey maçı öncesinde şehitleri..
    13. Direksiyon başında fenalaşan otobüs..
    14. Zihni Şahin: “Atakum, turizmin merkezi..
    15. Çanakkale Şehitleri Aliağa’da anıldı
    16. 150 TL ve 6 paket sigarası için..
    17. Mutlu Akü'den doğru akü seçimine..
    18. Hastaya paletli ambulans yetişti
    19. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener,..
    20. "Amasya AK Parti döneminde büyük bir..
    21. Cem Parlak seçim temposunu arttırdı
    22. Yüksekova’da 18 Mart Şehitleri Anma..
    23. Çanakkale Zaferinin 104’üncü yılı..
    24. Şırnak-Hakkari karayoluna çığ düştü
    25. Başkan Dağtekin: “Adıyaman’dan büyük..
    26. Milletvekili Fendoğlu’dan şehit..
    27. Van oy kullanma saatleri 2019 Van..
    28. İbrahim Kalın Çanakkale şehitleri için..
    29. Şehit amcasının kabri başında İstiklal..
    30. Bakan Kurum'dan Kars'a Millet Bahçesi..
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Ahmet Ağaoğlu: Havaalanını satın alırım
    Ahmet Ağaoğlu: Havaalanını satın alırım
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Erdoğan’ın 1 milyarlık ordusu!
    Erdoğan’ın 1 milyarlık ordusu!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!