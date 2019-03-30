Burdur yerel seçim sonuçları 2019 | Burdur ilçeleri yerel seçim sonuçlar
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31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları ve belediye başkan adayları hakkında ayrıntılı bilgiye, il il, ilçe ilçe canlı yerel seçim sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz. Türkiye nefesini tuttu 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarına kilitlendi. Burdur 2019 yerel seçim sonuçları daha şimdiden merak edilmekte. 2019 yerel seçimleri yani Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan ve yerel yönetimlerin belirlendiği bir seçimdir.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart 2019 yerel seçimlerine girecek partileri belirledi. Buna göre yerel seçim 2019ʼa 12 parti girmekte. Burdur yerel seçim sonuçları 2019 canlı izleyecek olan vatandaşlar, Türkiye seçim sonuçları Burdur, 2019 seçim sonuçları Burdur, 2019 yerel seçim sonuçları Burdur, son yerel seçim sonuçları Burdur, Burdur ilçeleri yerel seçim sonuçları daha şimdiden merak edilmekte.
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2019 yerel seçim sonuçlarını Yeniakit.com.trʼde Seçim 2019 sayfasından takip edebilirsiniz. 31 Mart Pazar günü Yüksek Seçim Kuruluʼnun (YSK) seçim yasaklarını kaldırmasının hemen ardından yerel seçim 2019 Burdur Seçim sonuçları an be an buradan takip edebilirsiniz.AK Parti ve MHP 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı yaparak seçimlere giriyor. Yine 2019 yerel seçimlerde CHP-İYİ Parti resmi HDP ise gayri resmi olarak da Millet İttifakıyla seçimlere girme kararı aldı. Belediye başkan adayları, il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri de bu ittifak çerçevesinde belirlendi. Hem Cumhur İttifakı hem de Millet ittifakı başta büyükşehirler olmak üzere pek çok il ve ilçede ortak belediye başkan adayı çıkardı. AK Parti Burdur belediye başkan adayı Deniz Kurt, MHP Burdur belediye başkan adayı Uğur Şen, CHP Burdur belediye başkan adayı Ali Orkun Ercengiz, SP Burdur belediye başkan adayı Musa Sayar, VP Burdur belediye başkan adayı Tahir Mahir Öztürk, HDP Burdur belediye başkan adayı ise Taner Taş oldu.
2019 Yerel Seçim Sonuçlarını en hızlı ve en anlaşılır bir şekilde 31 Mart akşamı YSKʼnın seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz yerel seçim sonuçları 2019 sorgulama yaparak buradan öğrenebilirsiniz. Yerel Seçim Sonuçları 2019, 31 Mart Yerel Seçim sonuçları Burdur, Burdur belediye Seçim sonuçları Burdur 2019 yerel seçim sonuçları ve Burdur ilçeleri yerel seçim sonuçları 2019 tüm detaylarıyla bu sayfada olacaktır.
AK Parti Burdur ilçe belediye başkan adayları
Ağlasun- Ali Ulusoy
Altınyayla- Ahmet Serttaş
Bucak- Emrullah Ünal
Çavdır- Mustafa Uysal
Çeltikçi- Rıza Yanar
Gölhisar- İbrahim Sertbaş
Kemer-İsmail Özay
Karamanlı- Fatih Selimoğlu
Tefenni- Süleyman Başer
Yeşilova- İsmail Kavla
Cumhuriyet Halk Partisi Burdur ilçe belediye başkan adayları
Çeltikçi- Ahmet Bozdağ
Burdur Merkez -Ali Orkun Ercengiz
Ağlasun- Fevzi Kasap
Yeşilova -Mümtaz Şenel
Karamanlı- Turgut Yasa
Milliyetçi Hareket Partisi Burdur ilçe belediye başkan adayları
Tefenni- Ümit Alagöz
Yeşilova -Ömer Atasoy
Çeltikçi -Recep Aydın
Gölhisar -Nasuh Eroğuz
Altınyayla -Ali Karayel
Çavdır- Süleyman Kayacan
Bucak- Azmi Özkurt
2014 Burdur yerel seçim sonuçları
CHP adayı Ali Orkun Ercengiz % 44.4
AK Parti adayı Sebahattin Akkaya% 35.1
MHP adayı Nadir Özcan % 17.4
Burdur 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları
AK PARTİ OY ORANI: 42.9
MHP OY ORANI: 12.6
HDP OY ORANI: 1.6
CHP OY ORANI: 20.2
İYİ PARTİ OY ORANI: 20.1
Diğer: 2.5
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