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Korona Virüs

Burdur Valisi Hasan Şıldak, kentte 20 gündür koronavirüs vakası görülmediğini açıkladı

Valiler Kararnamesi ile Balıkesir Valiliğine atanan Burdur Valisi Hasan Şıldak, kentte 20 gündür koronavirüs vakasına rastlanmadığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 09:54:00 - 2020-06-16 09:54:32
Burdur Valisi Hasan Şıldak, kentte 20 gündür koronavirüs vakası görülmediğini açıkladı

Burdur Valisi Hasan Şıldak, kentte 20 gündür koronavirüs vakasına rastlanmadığını duyurdu. Şıldak sonucu, "Bundan sonra da dikkati elden bırakmamak gerekiyor." şeklinde değerlendirdi.

Kararname ile Balıkesir'e atandı

Burdur'da 20 gündür yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakasına rastlanmadığı bildirildi.

Valiler Kararnamesi ile Balıkesir Valiliğine atanan Vali Hasan Şıldak, kentteki bir otelde düzenlenen veda yemeğinde yaptığı konuşmada, salgın sürecini iyi şekilde yürütmeye çalıştıklarını belirtti.

"Burdur'da 20 gündür vaka yok"

Şıldak, şu anda Burdur'da Covid-19 vakası bulunmadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Covid-19 hastalığından 20 gündür Burdur'da yok. Sağlık, emniyet, jandarma il müdürlükleri ve kaymakamlıklarımız titiz çalıştılar, birlikte bu sonucu elde ettik. Bundan sonra da dikkati elden bırakmamak gerekiyor. Kontrollü sosyal hayatın gerekliliklerini hem vatandaşlar hem kurumlar hem de özel sektör işletmeleri olarak uygulamaya devam etmemiz gerekiyor."

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