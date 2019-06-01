Burdur Valiliğinden köylerde dolandırıcılık uyarısı

Burdur Valiliği, köylerde yaşayan vatandaşları kendilerini’polis, asker’ diye tanıtarak,para ve altın dolandırıcılığı yapmaya çalışanlara karşı uyardı.

Burdur’da kendisini asker, polis, savcı ve jandarma, astsubay olarak tanıtan bazı dolandırıcıların son günlerde, gerek telefonla hesaplarına para yatırılması talebinde bulunarak, gerekse evlerine giderek para veya altın talep etmek suretiyle köylerde yaşayan vatandaşları dolandırmaya çalıştıkları belirtildi. Burdur Valiliği, bu dolandırıcılara karşı vatandaşların duyarlı olması için bir mesaj yayımlandı.

Açıklamada, "Devlet kurumlarında çalışan hiçbir kamu görevlisinin, terör örgütleri ile bağlantı iddiası gibi konuları öne sürerek vatandaşlarımızı telefonla arayarak para talep etmesi veya evlerine giderek yardım edeceklerini belirterek kıymetli ziynet eşyalarını istemesi kesinlikle söz konusu olamaz. Bu tarz dolandırıcılık olaylarının önüne geçilmesi açısından vatandaşlarımızın köylerine gelen şüpheli yabancı şahıslar ve araçları, kendilerini bu şekilde arayanları zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri veya ilgili Kolluk Kuvvetlerine en seri şekilde bilgi vermeleri, bu tarz olayların yaşanmaması, dolandırıcıların yakalanması açısından büyük önem arz etmektedir" denildi.