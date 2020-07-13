Burdur Valiliğinden endişe veren açıklama! Askeriyede koronavirüs paniği
Burdur Valiliği, 58. Piyade Eğitim Alay Komutanlığında vatani görevini yapan bazı askerlerin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını ve tedaviye alındıklarını açıkladı.
Burdur Valiliği, 58. Piyade Eğitim Alay Komutanlığında görev yapan bazı askerlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini, testi pozitif çıkan askerlerin tedavi altında alındığını açıkladı.
Devlet hastanesinde tedavi altına alındılar
Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, 58. Piyade Eğitim Alay Komutanlığında vatani görevini yapan bazı askerlerde Kovid-19 vakası tespit edildiği belirtilerek, "Testi pozitif çıkan askerler Burdur Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır.
Filyasyon çalışması yapıldı
Yapılan filyasyon çalışmasında pozitif vakalarla temaslı olan askerler Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda izole edilmiş odalara alınmışlardır. Birçoğu asemptomatik olan askerlerimizin tamamının genel sağlık durumu iyidir" denildi.