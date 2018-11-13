THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Kıbrıs Bakü
0553 313 94 23

Burdur Valiliği Hukuk İşleri Müdürü evinde ölü bulundu

Burdur Valiliği Hukuk İşleri Müdürü Taceddin Özeren evinde ölü olarak bulunduğu öğrenildi.

13 Kasım 2018 Salı 21:44
Burdur Valiliği Hukuk İşleri Müdürü evinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye olay, saat 16.00 sıralarında Zafer Mahallesi Ortaokul Sokak’taki evde meydana geldi. İddiaya göre, babası Burdur Valiliği Hukuk İşleri Müdürü Taceddin Özeren’den (51) haber alamayan oğlu, babasının evine geldi.

Evde babasını hareketsiz vaziyette bulan oğlu, durumu 112 ve polise bildirdi.

Olay yerine sevk edilen 112 ekipleri, Özeren’in öldüğü belirledi. Burdur Valisi Hasan Şıldak'ın da olay yerine gelerek incelemelerde bulunduğu öğrenildi. Cumhuriyet savcısının incelemeleri sonrasında Özeren’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 21:44
  1. Burdur
  2. Taceddin Özeren

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İlhan Mansız'dan kavga açıklaması
    1. İlhan Mansız'dan kavga açıklaması
    2. Yıldız futbolcu milli takıma çağrıldı..
    3. Karnın sol tarafında ağrı varsa dikkat!
    4. Otobüs durağına kendini astı, kemer..
    5. Şeker bağımlılığından nasıl kurtuluruz?
    6. Kulak çınlaması nedenleri nelerdir?..
    7. Bomba yüklü araçla ilgili 3 kişi..
    8. Dut yaprağının faydaları saymakla..
    9. Orkide çiçeğinin toprağı nasıl..
    10. Ton balıklı brokoli
    11. Diyarbakır'da hareketli anlar! Maskeli..
    12. Burdur Valiliği Hukuk İşleri Müdürü..
    13. Mine Kırıkkanat zıvanadan çıktı:..
    14. Birlikte yaşadığı kadını pompalı..
    15. Japon turist sayısında yüzde 90'a..
    16. Beşamel sos hazırlamanın püf noktaları
    17. 1. Lig'de hoca kıyımı devam ediyor!..
    18. Birleşmiş Milletler'den Yemen'de..
    19. Sahte bal nasıl anlaşılır?
    20. Adnan Oktar'ın villaları yıkıldı
    Sarıkaya canlı yayında açıkladı! AK Parti'nin Ankara adayı belli oldu
    Sarıkaya canlı yayında açıkladı! AK Parti'nin Ankara adayı belli oldu
    Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
    Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    'Atatürk ilah değil' diyen Emine Şahin'in ilk ifadesi ortaya çıktı
    'Atatürk ilah değil' diyen Emine Şahin'in ilk ifadesi ortaya çıktı
    ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu
    ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu

    Günün Karikatürü

    14 Kasım 2018
    Bakan Soylu'dan çok sert açıklama! 'Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım ama...'
    Bakan Soylu'dan çok sert açıklama! 'Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım ama...'
    Merkez rakamı açıkladı! Asgari ücret oranı en az...
    Merkez rakamı açıkladı! Asgari ücret oranı en az...