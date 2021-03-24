Burdur Ramazan imsakiye sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Burdur sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?

Ramazan ayında ibadet etmek diğer aylara nazaran daha çok tavsiye edilmiştir. Çünkü Ramazan ayında yapılan az bir amelin karşılığı daha fazla olduğu bildirilmiştir. Bununla ilgili Ehlibeyt’in büyüklerinden olan İmam Sadık (r.a) "Kim Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'den bir ayet okursa, diğer aylarda Kur'an-Kerim hatmeden kimse gibidir." demiştir. Ramazan ayının gelmesini özlemle gelmesi bekleyen müminler, hem Ramazan ayının ne zaman geleceğini hem de imsak ve iftar vakitlerini araştırmakta. İşte merak edilen haberin detayları…

Diyanet Ramazan Burdur İmsakiyesi 2021

2021 Ramazan ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.

2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi