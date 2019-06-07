0553 313 94 23

Burdur’ da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Burdur’da4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

07 Haziran 2019 Cuma 20:08
Burdur’ da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Burdur’da4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Kaza, Burdur Merkez Antalya kavşağında meydana geldi, Edinilen bilgiye göre, Dursun M. yönetimindeki 60 AAZ 296 plakalısebze yüklü kamyon, duramayınca kırmızı ışıklarda bekleyenLemi Çağıl’ın kullandığı 34 BCP 695 plakalı araç ile Buse Sena Karataş’ın kullandığı34 S 1488 plakalı araca, Alican Yüksel kullandığı 15 AN 776ve Ogün Bayram Zengin yönetimindeki15 AL 885 plakalı araçlara çarparak durabildi. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.Kazada hafif yaralanan Buse Sena Karataş, Manolya Çalış, Melike Çalış, Kezban Zengin ve Alican Yüksel’ in ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı. Kaza sebebiyle karayolu bir süre araç trafiğine kapanırken araçlar kullanılamaz hale geldi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 20:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri
    1. Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim..
    2. Fransa, Türkiye maçının hazırlıklarını..
    3. AK Partili vekilden flaş açıklama:..
    4. Feray Şahin’in bu yıl da unutulmadı
    5. ABD ve Rus gemileri Filipinler..
    6. Theresa May parti liderliğini resmen..
    7. Bunalıma girdi, evini ateşe verdi
    8. Türkiye-Fransa maçına doğru
    9. Elazığ’da trafik kazası: 9 yaralı
    10. Esenler Belediye Başkanı Göksu’ya..
    11. GÜNCELLEME - Kıraathanede sırtına..
    12. Bakan Soylu’dan Akşener’e ’VIP’..
    13. ABD Hazine Bakanlığı, İran’ın en büyük..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan aracını..
    15. Hyaluronik asit | Nedir, ne işe yarar,..
    16. KKTC Başbakan Tatar’dan “Asayiş için..
    17. Horlamaya nasıl engel olunur? İşte..
    18. 5 dakikalık yağmur ve dolu yolları..
    19. Burdur’ da zincirleme trafik kazası: 5..
    20. Ankara-Bursa yolunda bayram dönüşü..
    21. Anoreksiya hastalığı nedir?..
    22. ABD düzensiz çocuk göçmenler için yeni..
    23. Dang Humması virüsü nedir?
    24. Didier Deschamps: "Epey ateşli bir..
    25. Bir ülke daha S-400 konusunda ABD'ye..
    26. Fransa Açık'ta Djokovic-Thiem maçı..
    27. Kaymakam Üçer’in ’kebap’ paylaşımı..
    28. Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa..
    29. Bilecik lise taban puanları 2019..
    30. Sosyal medyadan tropik hayvan satışına..
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı
    Putin'den dünyayı sarsacak açıklama! "Anlaşmadan çekilmeye hazırız"
    Putin'den dünyayı sarsacak açıklama! "Anlaşmadan çekilmeye hazırız"
    Cüneyt Özdemir: Bildiğiniz gerizekalı diyebiliriz bu insanlara
    Cüneyt Özdemir: Bildiğiniz gerizekalı diyebiliriz bu insanlara
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem