Burdur’ da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı Burdur’da4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Burdur’da4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Burdur Merkez Antalya kavşağında meydana geldi, Edinilen bilgiye göre, Dursun M. yönetimindeki 60 AAZ 296 plakalısebze yüklü kamyon, duramayınca kırmızı ışıklarda bekleyenLemi Çağıl’ın kullandığı 34 BCP 695 plakalı araç ile Buse Sena Karataş’ın kullandığı34 S 1488 plakalı araca, Alican Yüksel kullandığı 15 AN 776ve Ogün Bayram Zengin yönetimindeki15 AL 885 plakalı araçlara çarparak durabildi. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.Kazada hafif yaralanan Buse Sena Karataş, Manolya Çalış, Melike Çalış, Kezban Zengin ve Alican Yüksel’ in ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı. Kaza sebebiyle karayolu bir süre araç trafiğine kapanırken araçlar kullanılamaz hale geldi.

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