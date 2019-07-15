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Burdur’ da 290 şehit yakını, gazi ve gazi yakını Milli Bilik günü etkinliğinde bir araya geldi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Göl Polis Tesisleri’nde 290 şehit yakını, gaziler ve gazi yakınları bir araya geldi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 08:50
Burdur’ da 290 şehit yakını, gazi ve gazi yakını Milli Bilik günü etkinliğinde bir araya geldi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Göl Polis Tesisleri’nde 290 şehit yakını, gaziler ve gazi yakınları bir araya geldi.


Burdur’daki tüm daire amirleri ve Askeri erkanlar şehit yakınlarının masalarında yer alırken Burdur Valisi Hasan Şıldak masasındaAnkara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit edilen polis memuru Akif Altay’ın ve 9 Temmuz 2019’da Hakkari’de şehit düşen Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu’nun ailelerini ağırladı. Şehit aileleriyle her konuştuğunda hüznün yanında tarifsiz bir gurur ve onur duygusunu hissettiğini ifade eden Burdur Valisi Hasan Şıldak, "15 Temmuz, yakın tarihimizin ibretlik bir vak’asıdır ki bizi biz yapan değerlerimizi hatırlatmış, içimizdeki hainlerin ayrışmasını sağlamış ve ülke olarak daha güçlü yolumuza devam etmemizin yolunu açmıştır" dedi. Vali Şıldak, her Türk ailesinin vatan ve millet için gözünü kırpmadan evladını feda etmeye hazır olduğunun altını çizerek şöyle devam etti "Bizi ayakta tutan güçlü kılan da budur. Her türlü engeli aşacağız 15 Temmuz gibi bir müdahaleye maruz kalan kaç ülke vardır ki ayakta kalabilsin. Devletimiz her zaman şehit ailelerimizin, gazilerimizin ve onların da ailelerinin yanında olmaya özen gösteriyor. Bu birliktelik ve güç birliği devam edecek. 15 Temmuz’un 3. yılı İnşallah hepimize daha güçlü bir ruhla bütün zorlukları aşma gücü versin, devletimize güç versin. Allah bir daha böyle acıları ve hüzünleri yaşatmasın."


Programa, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, davetliler, şehit yakınları, gaziler ve aileleri katıldı.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 08:50
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