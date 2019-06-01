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Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı Muğla’ya atandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi’nin, Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararnamesi ile Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı Muğla’ya atandı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 00:31
Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı Muğla’ya atandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi’nin, Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararnamesi ile Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı Muğla’ya atandı.



Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararnamesine ilişkin çalışmalarını tamamlayan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yaz kararnamesini yayınladı. Yeni yapılan atamalarda Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Mehmet Nadir Yağcı Muğla Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanırken, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Özkan Gündoğan Burdur’a tayin edildi. Burdur Adliyesinde görev yapan 5 hakim ve 5 savcının yeri değişirken ilçelerde görev yapan hakim ve savcıların yeni yerleri belli oldu.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 00:31
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