Burdur Çayı yükseldi, köprüler trafiğe kapandı BURDUR (İHA) – Burdur’da etkili olan sağanak nedeniyle Burdur Çayı’nda su seviyesi yükselince çay üzerinden geçen köprüler trafiğe kapatıldı.

BURDUR (İHA) – Burdur’da etkili olan sağanak nedeniyle Burdur Çayı’nda su seviyesi yükselince çay üzerinden geçen köprüler trafiğe kapatıldı.

Burdur’da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şehir merkezindeki ana arterlerdetrafik durma noktasına gelirken sürücülerzor anlar yaşadı. Burdur AFAD, vatandaşların duyarlı olmasını istedi. Aşırı yağışlar sebebiyle şehir merkezinden geçen Burdur Çayında su seviyesi yükseldi. Trafik ekipleri çay üzerinden geçen köprüleri trafiğe kapadı. Burdur Çayı üzerinde yer alan teraslara ise vatandaşların çıkması yasaklandı. . Çay kenarında olumsuz yaşanmaması için ekipler sık sık vatandaşlara yaklaşmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

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