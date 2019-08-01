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Burdur Belediyesinden Bedesten Çarşısı’na yenileme çalışmaları

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Bedesten Çarşısı’nda başlatılan tadilat çalışmalarını yerinde inceledi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 11:33
Burdur Belediyesinden Bedesten Çarşısı’na yenileme çalışmaları

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Bedesten Çarşısı’nda başlatılan tadilat çalışmalarını yerinde inceledi.



Tadilat çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Cengiz, uzun süredir Burdur gündemini meşgul eden Bedesten Çarşısı’nın içinde hizmet veren esnafların sorununu ortadan kaldıracaklarını söyledi.


Tadilat ve yenileme çalışmalarının 3 milyon 250 bin TL’ye malolacağınıkaydeden Ali Orkun Ercengiz, " Çalışmaları yerinde inceledik. Arkadaşlarımız, bu sıcak havalarda elinden gayreti göstererek, aralıksız çalışıyorlar. 135 gün içerisinde tamamlanacak olmasına rağmen, daha önce bitirebilmesi için gayret gösterecekler.Bizde onları bu konuda destekleyeceğiz. Üzerimize düşen ne varsa, teknik ve icracı ekibimizle birlikte kendilerine destek vereceğiz. Önemli olan bu yapının en iyi şekilde kullanılabilirliğine döndürülebilmesidir.” dedi.



Başlatılan onarım çalışmalarının gecikmesine dair speküle edilen ve siyaset malzemesi haline getirilen süreçleri de değerlendiren Başkan Ercengiz, “Belli hukuki süreçleri tamamlamaya çalıştık, otogardaki yaşadığımız sıkıntılar gibi. Süreçlerimizi tamamladıktan sonra bugün garajımızın son derece modern ve tüm sorunları çözülmüş, vatandaşımızın en iyi şekilde kullanabileceği otogarı vatandaşa sunacağız. Bedesten Çarşısı’nda sürdürülen çalışmaları da en geç 15 Kasım’a kadar tamamlamayı planlıyoruz. Aksi bir durum olmazsa, teslim edip vatandaşımızın en iyi şekilde kullanmasını sağlayacağız.’ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 11:33
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