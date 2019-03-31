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Burdur Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Ali Orkun Ercengiz kazandı

31 Mart 2019 Pazar 21:24
Burdur Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Ali Orkun Ercengiz kazandı

Burdur Belediye Başkanlığını CHP adayı Ali Orkun Ercengiz kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ali Orkun Ercengiz 24 bin 896, AK Parti adayı Deniz Kurt 20 bin 877 oy aldı.

- Ercengiz'in öz geçmişi-

Öğretmen anne ve babanın iki çocuğundan ilki olarak dünyaya gelen Ercengiz, ilkokul, ortaokul ve liseyi Burdur'da tamamladı.

Ercengiz, 1992 yılında Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ni kazanarak yüksek öğrenimine İzmir'de başladı. 1997 yılında fakülteden mezun olan Ercengiz, 1998 yılında Erzurum ve Tunceli'de vatani görevini eczacı olarak yaptı. Burdur'da 1999 yılında eczacılığa başlayan Ercengiz, 2003-2005 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Burdur Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

Ercengiz, 2003 yılından 2011 yılına kadar 15. Bölge Isparta-Burdur Eczacı Odası'nda Yönetim Kurulu'nda görev yaparak, aynı zamanda Burdur il temsilciliğini yürüttü.

Türk Eczacıları Birliği Kurultay delegeliği ve çeşitli alt komisyonlarda görev alan Ercengiz, 54. Bölge Burdur Eczacı Odası'nın Kurucu Başkanı olarak atandı.

30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Burdur Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak Burdur Belediye Başkanlığına seçilen Ercengiz, evli ve bir çocuk babasıdır.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 21:24
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