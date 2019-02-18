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Burcu Subatan’dan bronz madalya

Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen Balkan Şampiyonası hafta sonu yapılan yarışlarla tamamlandı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 11:57
Burcu Subatan’dan bronz madalya

Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen Balkan Şampiyonası hafta sonu yapılan yarışlarla tamamlandı. Türkiye Atletizm Milli takımının 11 madalya ile ilk sırayı aldığı şampiyonada Kayseri’den yarışan Burcu Subatan bronz madalyanın sahibi oldu.


Burcu Subatan, Hakan Çoban ve Süleyman Bekmezci Şampiyonaya Kayseri’den katılarak ülkemizi temsil ettiler.


20 ülkeden 253 atletin mücadele ettiği Balkan Şampiyonasında önemli bir başarıya imza atan Burcu Subatan 1500 metrede 4:21.18’lik derecesiyle üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Süleyman Bekmezci ise 3000 metrede beşinci olurken, Hakan Çoban altıncı olarak şampiyonayı tamamladı.


Ayrıca Süleyman Bekmezci, daha önceki katıldığı yarışlarda aldığı önemli derecelerden dolayı 20 Şubat 2019 tarihinde Sırbistan’ın Belgrad kentinde yapılacak olan Uluslararası Şampiyonada 1500 metrede ülkemizi temsil edecek.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Balkan Şampiyonası’nda 11 madalya ile büyük başarıya imza atan Atletizm Milli Takımını ve Kayserili sporcuları, antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 11:57
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