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İmamoğlu: Böyle bir yere eşim ve çocuğum girmez... Rahatsızım

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda incelemelerde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Rahatsızım. Böyle bir yere çocuğum girmez, eşim girmez" diye konuştu.

18 Temmuz 2019 Perşembe 23:55
İmamoğlu: Böyle bir yere eşim ve çocuğum girmez... Rahatsızım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. İmamoğlu, "Rahatsızım. Böyle bir yere çocuğum girmez, eşim girmez. 16 milyon İstanbullunun çocuğu eşi buraya nasıl girsin?" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. İmamoğlu'na Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner de eşlik etti.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 23:55
  1. İstanbul
  2. Aydın
  3. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı
  4. Ekrem İmamoğlu

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