İmamoğlu: Böyle bir yere eşim ve çocuğum girmez... Rahatsızım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. İmamoğlu, "Rahatsızım. Böyle bir yere çocuğum girmez, eşim girmez. 16 milyon İstanbullunun çocuğu eşi buraya nasıl girsin?" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. İmamoğlu'na Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner de eşlik etti.