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İstanbul depreminin ardından Tekirdağ'da vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi

İstanbul'daki 5.8 büyüklüğündeki depremin ardında, Tekirdağlı vatandaşlar da geceyi sokakta geçirdi.

27 Eylül 2019 Cuma 08:58
İstanbul depreminin ardından Tekirdağ'da vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, İstanbul'daki depremin ardından evlerine girmeyen bazı vatandaşlar geceyi sokak ve parklarda geçirdi.

Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında dün saat 13.59'da meydana gelen deprem ve artçı sarsıntılar nedeniyle tedirgin olan bazı vatandaşlar, parklar ve açık alanlara çadır kurdu.

Yıldırım Beyazıt, Gazi Osman Paşa ve Bağlık mahallelerinde vatandaşlar, evlerinden getirdikleri halı ve battaniyelerin üzerine oturarak sabahın olmasını bekledi.

Çerkezköy Kent Park'ta da bazı vatandaşlar belediye kulübelerinde geceledi.

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 08:58
  1. Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi
  2. İstanbul depremi

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