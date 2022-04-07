Burası İsrail mi? Küçük kız, maske takmadığı için okul idaresinden tarafından karakolluk edildi! Sizin maskeleriniz nerede beyler!

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Adana Seyhan'da Müdür Yunus Doğan yönetimindeki Şehit Yunus Uğur Orta Okulu'nda, 11 yaşındaki 5. sınıf öğrencisi Günef Ateş'e yönelik "maske takmadığı" gerekçesiyle skandal bir mobing uygulandığı ortaya çıktı.

Polis çağırılarak küçük kız karakolluk edildi

5gvirüsnews'te yer alan habere göre, Adana'da nefes alamadığı için maske takmayı reddeden 11 yaşındaki kız çocuğu, suç işlemiş gibi muamele yapılarak Şehit Yunus Uğur Orta Okulu idaresi tarafından çağırılan polis ekiplerince baskı yapıldı.

Devletin güvenlik güçleri tarafından korkutulmak istendiği anlaşılan küçük kız çocuğu Günef Ateş, okul yönetimi ve polis ekipleri tarafından tutanak tutularak alıkonuldu.

Disiplin cezası verdiler

Okul yönetimi tarafından disipline verilen küçük Günef; Müdür Yardımcısı Makbule Mihricihan, Türkçe Öğretmeni Ali Eroğlu, Matematik Öğretmeni Asiye İnan, Matematik Öğretmeni Yasin Gümrah, Fen Bilimleri Öğretmeni Ahmet Atabey, Okul Aile Birliği Başkanı Şenay Malkoç ve Okul Müdürü Yunus Doğan'ın imzalarıyla disiplin cezası verildi.

Skandala aileden tepki gelirken verilen dilekçeyle sözkonusu ceza geri çekilmek zorunda kalındı.

Ailesinden skandal cezaya tepki!

Yaşanan süreci anlatan küçük Günef'in babası Can Behram Ateş, "Biz çocuklarımıza yanlışa karşı koymaya öğretiyoruz. Çocuğumun okuldaki kararını ailecek aldık . Daha önce okula bir dilekçe vererek, Günef Ateş’in okulda maske takmayacağını,PCR Test ve aşı olmayacağını bildirdik. Bunun üzerine okulda edebiyat öğretmeni hariç çocuğumuz yoğun bir baskı gördü. Tutanaklar tutuldu, okula polis çağrıldı. Yapılanlara karşı eşim şikayetçi oldu ve poliste ifade verdi. Bunun üzerine Çocuğum Günef Ateş’in savcı talimatı ile çocuk şubeden ifadesi alındı. Tüm bunlar yetmiyormuş gibi, çocuğumuz rehber öğretmen ile diğer öğretmenleri tarafından “maskenin faydaları” anlatılarak ikna edilmek istendi." ifadelerini kullandı.

Kamu Denetçiliği Kurumu devreye girdi

Diğer taraftan Günef’in annesi Sultan Ateş, Omdusman Kamu Denetçiliği Kurumundan arandığı ve gelişmeler hakkında bilgi aldıkları öğrenildi.

Günef Ateş'in de arandığı ve "Anne ve baban, “aşı karşıtı” mı?" sorusu sordukları kaydedildi.

Ayrıca dilekçe vermek için okula giden Sultan Ateş'in yine okul da polislerle karşılaştığı bildirildi.

Burası İsrail mi? Bir çocuğun psikolojisini ve geleceğini karartmak bu kadar kolay mı?

"Sosyal mesafe kurallarına uymadığı ve maske takmadığı" gerekçesiyle karakolda ifadesi aldırılan küçük Günef'e polis zoruyla yapılan skandal baskı, sosyal medyada sert tepki gördü. Vatandaşlar, "Burası İsrail mi?" ve "Bir çocuğun psikolojisini ve geleceğini karartmak bu kadar kolay mı?" ifadeleriyle tepkilerini dile getirdi.

Hani sosyal mesafe ve maskeleriniz beyler?

Şehit Yunus Uğur Orta Okulu'nda görev yapan Müdür Yunus Doğan ve ekibinin sosyal medyadaki fotoğrafları, sosyal mesafe ve maske kuralını hem de sıkı bir şekilde uygulandığı dönemde açıkça çiğnedikleri ortaya çıktı.

Pek de öğrenci sağlığıyla ilgilenmediği görülen fotoğraflarda, bir öğrencinin hayatıyla oynayan müdür ve öğretmenlerin ne sosyal mesafeyi uyguladıkları ne de maske taktıkları belirlendi.