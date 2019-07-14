Burası iş dünyasına açılan kapı

Mehmet Canıtatlı

“Üniversitemizin kuruluş amacı; eğitim düzeyi, bilimsel araştırma ve yayınları, kültür ve sanat faaliyetleri ile küresel ölçekte çağdaş eğitim ve araştırma yapmak, ülkemizin ve dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında yer almaktır” diyen İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazım Ekren, 2019-2020 döneminde bünyesinde 6 fakülte (İnsan ve Toplum Bilimleri, İşletme, Hukuk, İletişim, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım), İngilizce Hazırlık Bölümü ve 4 enstitü (Dış Ticaret, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Finans Enstitüsü) ile 20’yi aşkın uygulama ve araştırma merkezleri, teknoloji transfer ofisi ile eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam ettiğini belirtti. Ekren sorularımızı şu şekilde cevaplandırdı:

Diğer vakıf üniversitelerinden ayrılan yönlerimiz

Misyonumuz, ülkemizin değişen ihtiyaçlarına cevap verebilen, kendisini küresel yönelimlere süratle uyarlayabilen; yerel ve evrensel ahlaki değerlere sahip, girişimci, üretken ve nitelikli olarak yetiştirdiği insan gücüne hür ve adil davranmayı ve sorumluluk üstlenebilmeyi öğreten çağdaş bir üniversite olmaktır. Öğrencilerimize çağdaş bilgi ve beceri kazandırmak, öncü araştırmalar ve profesyonel uygulamalar gerçekleştirmek, özel ve kamu sektörünün sorunlarına çözüm üretmek, bireysel ve toplumsal refah ve mutluğa katkı sağlamak misyonumuzun somut yansımaları olarak ön plana çıkmaktadır.

Vizyonumuz ise, Bilgi ve teknoloji çağının gerekliliği olan disiplinler arası çalışmaları bünyesinde yürütebilen; akademik özgürlüğü koruyarak ulusal ve uluslararası bilimsel faaliyetlerde aktif ve belirleyici olarak yer alan, her düzeyde saygınlığı kabul edilmiş, 21. Yüzyılın gerekliliklerine sahip, eleştirel düşünen, teorik ve pratik bilgilerle donatılmış, etik değerleri olan mezunlar vererek önde gelen akademik kurumların içinde yer almaktır. Diğer bir ifadeyle, vizyonumuz öğrencilerine kaliteli farklılık kazandıran, iş dünyasına ve topluma ihtiyaçlarına uygun katma değer sunan araştırma ve projeler üreten, küresel paydaşlara hitap edebilen üniversite olmaktır.

Öğrencilerimiz bilgi kazandıran teorik dersler almak yanında, becerilerini artıran uygulamalar yapmaktadır. Öğrencilerimiz, Sütlüce ve Küçükyalı yerleşkelerimizde, akıllı tahtaların kullanıldığı sınıflarda, uygulamalı mahkeme salonunda, iletişim stüdyosunda, bankacılık uygulama şubesinde, BİSTLAB’da, bilgisayar ve mühendislik laboratuvarlarında, tasarım atölyelerinde ve stüdyolarında eğitim ve öğretim süreçlerini tamamlamaktadır. Kazandıkları bilgi ve beceri ile kaliteli farklılıklarını göstermekte, hedeflerine ulaşmaktadır.

İTO’nun desteği tam

İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin önemli farklılıklarından biri de, girişimci öğrenci yetiştirme (öğrencilerine girişimcilik için gerekli bilgi ve beceri kazandırma) kapasitesidir. Bunu, derslerde, girişimci koçluğu uygulamasında, iş dünyası temsilcileri tarafından verilen konferanslarda ve seminerlerde, öğrencilerimizin katıldığı iş dünyası etkinliklerinde ve bu kapsamda aldıkları görevlerde, stajlarda, proje festivalinde ve benzeri faaliyetlerde öğrencilerimizle birlikte gerçekleştiriyoruz.. Bu sürecin her aşamasını İstanbul Ticaret Odası’nın katkı ve destekleriyle planlıyor ve uyguluyoruz.

Staj sistemi, kurumsallaştırılmış girişimci koçluğu, meslek komitesi üyeleri veya Meclis üyelerinden alınan dersler, Meclisin düzenlediği faaliyetlere, toplantılara katılma, ihracatta ilk adım projesi ve benzeri iş, işlem ve faaliyetleri yaparak Üniversitemizi çağdaş, uygulamalı bilgi ve becerilerin gelişim merkezi haline getiriyoruz.

Bu projelerle öne çıkıyor

Üniversitenin; araştırma yaparak, proje geliştirerek ve yayın üreterek bilgi birikimi ve tecrübesini bireylere, topluma, iş dünyasına ve kamu sektörüne aktardığını dile getiren Prof. Dr. Nazım Ekren, öne çıkan projelerini şöyle sıraladı:

Üniversite-İş dünyası işbirliğinin örnekleri olan, İTO ile birlikte ürettiğimiz “Ticari Faaliyet Beklenti Endeksi” aylık olarak açıklanmakta ve her yıl kitap haline getirilip dağıtılmakta, İYMMO ile birlikte ürettiğimiz “İstanbul yeminli Mali Müşavirler Beklenti Endeksi” ise her altı ayda bir açıklanmaktadır.

İSTKA’dan, TÜBİTAK’dan, KOSGEB’den ve AB’den alınan projelerin araştırmaların bir kısmı tamamlanmış, devam etmektedir. Ayrıca, Üniversitemizin bütçesinden, YAPKO aracılığıyla akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin araştırmaları ve/veya projeleri desteklenmektedir.

Üniversitemiz bünyesinde, G20 Liderler Zirvesi platformu içinde yer alan T20 grubunun üyesi olan Düşünce ve Proje Üretim Akademisi (DÜPA) bulunmaktadır. Türkiye’de ve diğer ülkelerde gerçekleştirilen toplantılara kurumsal katılım sağlanmış, veri ve bilgiler paylaşılmıştır. Öğrencilerimiz de bir dizi farklı içerikte sosyal sorumluluk projeleri üretmiştir. Üniversite olarak bu projelere gerekli destekler de sağlanmaktadır.

İlk üçe girenlere müjde

İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve İTO Meclis Başkanı Öztürk Oran, çarşamba günü gerçekleşen mezuniyet töreninde, mezunlar arasında ilk üç dereceye girenlere şu müjdeyi verdi: ’’Cumhurbaşkanlığı, üniversiteleri ilk üç sırada bitiren öğrencilerin isimlerinin yer aldığı bir havuz oluşturdu, buna ilişkin üniversitelere resmi yazı gönderildi. Biz de, üniversitemizi ilk üçte bitiren öğrencilerimizin özgeçmişlerini Cumhurbaşkanlığı’na ileteceğiz.’’

Tercih öncesinde adaylara tavsiyelerim

“Hayatınızı arzu ettiğiniz şekilde planlamak ve gerçekleştirmek için, gerekli bilgi ve beceriye sahip olmalı, donanım kazanmalısınız” diyen Ekren tavsiyelerini şöyle sıraladı: Küresel gelişmeler, hayatınız, tutumlarınız, ahlakınız, değerleriniz, tercih ve öncelikleriniz, talep ve beklentileriniz üzerinde önemli etki ve baskı oluşturmaktadır. Bu nedenle, her iki konunun dinamiklerini izlemeli, yön ve şeklini değiştirecek bilgi, beceri ve yeteneklere sahip olmalısınız. Üniversite ortamı, öğrencilerin, akademik ve idari personelin, yöneticilerin, diğer paydaşların birçok konuyu ve olguyu öğrendiği ve öğrettiği, interaktif ilişkinin ve iletişimin olduğu evrensel platformdur.

Küresel bilgiye odaklanın

Sürdürülebilir başarılı performansa sahip olmanız için, bilimsel ve entelektüel kapasitenizi, beceri yetkinliklerinizi sürekli güncellemelisiniz. Sabırla ve özenle oluşturacağınız ve koruyacağınız itibarınızın ve karakterinizin, hayatınızın her aşamasında ihtiyaç duyacağınız en önemli aktifiniz olacağını unutmamalısınız. Bunu kendinize, ailenize ve topluma karşı sorumluluğunuz olarak düşünmelisiniz.

Bu nedenle, yükseköğretim yapacağınız Üniversite ve bölüm tercihinizde elbette birçok faktörü dikkate almalısınız. En önemlilerinden biri, gelecekle ilgili beklentilerinize yönelik olarak ihtiyaç duyacağınız küresel bilgi ve beceriyi elde etmek olmalıdır. Bu size akademik kalite ve uygulama yetkinliği kazandıracaktır. Ayrıca, spor, kültür ve sanat faaliyetlerine katılma imkanları da entelektüel sermayenizi güçlendirecektir.

Okuyun ve araştırın

Bizim referansımız mezunlarımız, öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz, mütevelli heyetimiz, üniversitemizi kuran, dünyanın kendi alanında ilk sıralarında yer alan İstanbul Ticaret Odasıdır. Okumak ve araştırmak, sürekli öğrenmenin değişmez en önemli araçlarıdır. Sadece akademik alanda değil, seçeceğiz diğer alanlarda da bilgilerinizi artırın ve güncelleyin.

Kapımız sizlere açık

Genç bir üniversite olmamıza rağmen, bu çerçevede oldukça önemli imkânları, fırsatları ve kaynakları öğrencilerimize sunuyoruz. Yerleşkelerimizde modern derslikler yanında uygulama laboratuvarları, atölyeleri, bulunmaktadır. İstediğiniz etkinlileri planlayacağınız ve düzenleyeceğiniz öğrenci kulüplerine ofisler tahsis edilmiştir. Performanslarınızı sergileyeceğiniz spor takımlarımız sizleri beklemektedir.

İhtiyaç duyacağınız veri ve bilgilerini, web sayfamızdan, ilgili birimlerimizden elde edebilirsiniz. Üniversitemizde sizlerle beraber olmayı ümit ediyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum.

İşte mottomuz

Prof. Dr. Nazım Ekren, üniversitenin mottosunu şöyle anlattı: Toplumsal hayatımızın, her alanının yapısını ve ilişkiler sistemini biçimlendiren en önemli unsur, doğru ve yararlı bilgidir. Özgün düşüncenin, araştırmanın, yenilikçi ve girişimci anlayışın, asıl kaynağı; üniversitelerin kazandırdığı en önemli katma değer olan bilgi ve beceri, çıktısı da bilgili ve becerili insandır.

Bu anlayış çerçevesinde, üniversitemiz; öğrencilerimizi değişen küresel koşullara uyum sağlayabilecek bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatmaya, ülkemizin rekabet edebilir konum kazanmasına destek olmaya, toplumumuza yönelik hizmet ve faaliyetlerimizi etkin şekilde sürdürmeye özen göstermektedir.

Küresel perspektifi ve kapasitesi olan bireylere sahip olmak, sadece gerekli bilgi ve beceriyi değil aynı zamanda evrensel akademik ve bilimsel dürüstlüğü, objektifliği, tarafsızlığı ve adil yaklaşımı da gerekli kılmaktadır. Öğrencilerimiz bu yetkinlik ve yetenekleri, örnekleri üniversitemizde öğrenmekte ve kazanmaktadır.

İstanbul Ticaret Üniversitesi, küresel bilgi ve becerinin öğretildiği/öğrenildiği evrensel yükseköğretim kuruluşudur... Bu nedenle, Üniversitemizin ana fonksiyonu evrensel içerik ve kalitede eğitim-öğretim hizmeti sunmaktır. Bilgi ve beceri kapasitesi yüksek akademisyenlerimiz, eğitim-öğretim kalitemizi, yayın, araştırma, proje üretme ve uygulama yetkinliğimizi artırmaktadır. Öğretim üyelerimiz, derslerde işledikleri konuların, teorisini ve prensiplerini aktarmakta, bunların uygulanma yönüne ve şekline de değinmektedir.

Adaylar bizi neden seçmeli?

Prof. Ekren, üniversitede öğrencilere sunulan imkan ve fırsatları da şu şekilde sıraladı:

-Öğrencilerimize farklı kategoride ve koşullarda öğrenim ücreti indirimi ve burslar sunuyoruz. Bunlar, öğrenci adayları için hazırladığımız tanıtım broşüründe ve web sayfamızda detaylı şekilde yer almaktadır.

-Öğrencilerimize evrensel akademik ve bilimsel bilgi sunuyoruz. Bunu, zorunlu ve seçimlik derslerden oluşan müfredatla, kadrolu ve misafir öğretim üyelerimizle, zengin kütüphanemizle, Erasmus programlarıyla gerçekleştiriyoruz.

-Öğrencilerimize beceri kazandırıyoruz. Bunu, üniversitemizde oluşturduğumuz laboratuvarlar, atölyeler, stüdyolar, bankacılık uyulama ofisi, mahkeme uygulama ofisi, BİSTLAB, sosyopark ofisi ve stajlar (yurtiçi ve Erasmus) ile yapıyoruz.

-Öğrencilerimize araştırma yapma ve proje üretme ortamı sunuyoruz. Bunu, uygulama ve araştırma merkezlerinde faaliyette bulunmalarını sağlama, finansal destekler verme, proje festivaline katılmalarını teşvik etme, kuluçka merkezinde yer tahsis etme ve teknoloji transfer ofisinin katkıları yoluyla gerçekleştiriyoruz.

-Öğrencilerimize serbest zaman değerlendirme ortamları sunuyoruz. Bunu, bireysel ve/veya topluluklar yoluyla sosyal organizasyonlar, kültürel etkinlikler, spor faaliyetleri, sosyal sorumluluk projeleri ve benzeri programlara destekler vererek yapıyoruz.

-Öğrencilerimize danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Bunu, derslerine ilişkin akademik danışmanlık ve kişisel gelişmelerine yönelik olarak da öğrencinin beklenti ve taleplerine uygun danışmanlıklar yoluyla gerçekleştiriyoruz.

-Öğrencilerimize kariyer planlama ve geliştirme hizmetleri sunuyoruz. Bunu kariyer merkezimiz yardımıyla yapıyoruz. Kariyer merkezimiz, öğrencilerimizi ve mezunlarımızı iş dünyası temsilcileri ile buluşturmaktadır. Ayrıca, iş fırsatları konusunda öğrencilerimizi ve mezunlarımızı bilgilendirmektedir.