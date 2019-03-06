“Burası Gaziantep Burada İş Var”

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, İstihdam Seferberliği Bilgilendirme Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “Buradan tüm iş dünyamıza ve işverenlere çağrıda bulunuyorum. Türkiye’nin gücüne ve geleceğine güvenin,İstihdam Seferberliği 2019’a katılın, bu tarihi istihdam teşviklerinden faydalanın” dedi.

“Burası Türkiye Burada İş Var” sloganıyla başlatılan Yeni İstihdam Seferberliği’nin içeriğiyle ilgili Gaziantep Sanayi Odası tarafından GSO Mesleki Eğitim Merkezi’nde, bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Programa Gaziantepli sanayici ve iş çevreleri yoğun ilgi gösterdi.

Toplantıda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürü Savaş Alıç, TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş, İSKUR Genel Müdür Yardımcısı Bekir Aktürk, SGK Gaziantep İl Müdürü Mehmet Uzun İstihdam Seferberliği ilgili destek ve teşvikleri anlatarak katılımcıların sorularını yanıtladı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iş dünyasına yeni bir istihdam seferberliği çağrısında bulunduğunu belirterek, “ Cumhurbaşkanımızın bu çağrısının ardından Hazine ve Maliye Bakanımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız ve TOBB Başkanımız 2 hafta boyunca yoğun bir şekilde çalışarak istihdam teşviklerini hazırladılar.Bunlara yönelik yasal düzenleme de hızla Meclisten geçti ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi” dedi.

Adnan Ünverdi, 25 Şubat 2019 tarihinde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde Hazine ve Maliye Bakanı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile Oda ve Borsa Başkanlarının ve TOBB Sektör Meclisi Başkanlarının katılımıyla “Burası Türkiye Burada İş Var” sloganıyla İstihdam Seferberliği 2019 kampanyasının başlatıldığını belirtti.

“İstihdam Seferberliği 2019 kapsamında iş dünyamıza, girişimcilerimize 8 farklı teşvik sunuluyor ve bunları pek çoğu tarihi destekler şeklinde” diyen Ünverdi, “Ben size bunlardan özellikle çok önemli gördüğüm ikisinden bahsedeceğim.Birincisi; nisan ayı sonuna kadar sağlayacağınız her ilave istihdamın tam 3 ay boyunca ücretini, sigorta primlerini ve vergisini devlet karşılıyor. Bu 3 ay boyunca işverenin maliyeti sıfır. 2 bin 21 TL ücret ve bin 113 TL sigorta ve vergiler olmak üzere 3 bin 134 TL’yi devletimiz karşılamış olacak. İşveren cebinden sıfır maliyetle yeni bir işsiz kardeşimizi işe almış olacak. Devamındaki 9 ay boyunca da devletimiz sigorta primlerini ve vergileri ödemeye devam edecek. Yani aylık bin 113 TL’yi devletimiz karşılayacak. Biz işverenler olarak sadece çalıştırdığımız kardeşimize ücretini ödeyeceğiz. İşe alınacak kişi kadın, genç ve engelli ise 9 aylık süre 15 aya kadar uzamış olacak.Yine imalat sanayi ve bilişim sektöründe aylık bin 113 TL olan prim ve vergi teşviki 2 bin 712 TL olarak verilecek. Buradan iş dünyasına çağrıda bulunuyorum. Gelin bu tarihi teşvikten yararlanın. Böyle bir teşviki hayata geçirdiği için devletimize çok teşekkür ediyoruz. İkincisi de herhangi bir sebeple işinde sıkıntı yaşayan girişimcilerimiz için çok önemli bir destek getirildi. Böylece Devletimiz sıkıntılı günümüzde de yanımızda olduğunu bir kez daha gösteriyor. Eğer bir işveren işlerinde sıkıntı yaşadıysa, faaliyetleri durmuş ya da azalmışsa;çalışanlarının maaşı 3 ay boyunca Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödeniyor. Yani burada devletimiz işverene diyor ki, düzenini bozma, istihdamı koru” şeklinde konuştu.

Tüm bu teşviklere ilişkin tüm detaylara istihdamseferberligi.org adresinden ulaşabileceğini kaydeden Ünverdi, “Aklınıza takılan bir konu olursa Gaziantep Sanayi Odası’na ulaşarak sorabilirsiniz.Bu teşvikler konusunda şirket sahipleri ve yöneticileri kadar muhasebecilere ve şirketlerin insan kaynakları yöneticilerine de büyük görevler düşüyor. İstihdam teşviklerinin iyi anlaşılması ve uygulanması konusunda onlardan ekstra hassasiyet bekliyoruz.Önümüzdeki süreçte de Valimiz, Kaymakamlarımız, Belediye Başkanlarımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın yerel teşkilatları ve iş dünyası kuruluşlarımızın başkanlarının katılımıyla üyelerimize yönelik olarak istihdam teşvikleri bilgilendirme toplantıları yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Gaziantep’te her ay en çok ilave istihdam sağlayan üyelere kutlayacaklarını ifade eden Ünverdi, “Bakın 2017’deki istihdam seferberliğinde kamu-özel sektör olarak el ele verdik ve 1,5 milyon ilave istihdam sağladık. Kamu-özel sektör el ele verdiğimiz zaman yapılmayacak şey yoktur. Buradan tüm iş dünyamıza ve işverenlere de çağrıda bulunuyorum. Sizler vasıtasıyla ülke çapında her işverene sesleniyoruz; Türkiye’nin gücüne ve geleceğine güvenin. İstihdam Seferberliği 2019’a katılın, bu tarihi istihdam teşviklerinden faydalanın. En az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak, hem işinizi geliştirin, hem ekonominin büyümesine katkınız olsun, hem de Türkiye’nin geleceğine yatırım yaparak, kazanan siz olun. Dünün en çok kazananları, Türkiye’ye yatırım yapanlar, Türkiye’de istihdam sağlayanlar oldu. Yarının en çok kazananları da, bugün Türkiye’ye yatırım yapanlar, insanımıza istihdam sağlayanlar olacak.Bu topraklarda bereketi ve umudu hiç kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz. Bereketli ve umut dolu bir güne merhaba demek için, Burada iş var, Burada aş var, Burada gelecek var diyoruz.‘Burası Gaziantep Burada İş var’ diyoruz” diye konuştu.