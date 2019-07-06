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Burası da ayakkabı hastanesi

Kahramanmaraş’ta ayakkabı tamiratı yapan bir iş yeri adını ‘Ayakkabı Hastanesi’ olarak değiştirdi.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 09:12
Burası da ayakkabı hastanesi

Kahramanmaraş’ta ayakkabı tamiratı yapan bir iş yeri adını ‘Ayakkabı Hastanesi’ olarak değiştirdi. İş yerine gelen ayakkabılar, ustaların maharetli ellerinde tamir edildikten sonra sahiplerine teslim ediliyor.


Onikişubat ilçesi Yusuflar mahallesindeki küçük iş yerinde 60 yıldır ayakkabı tamiratı yapılıyor. Veli Denizdolduran (77) ve oğlu Hacı Ahmet Denizdolduran (50), iş yerlerinin adını dikkat çeksin diye ‘Ayakkabı hastanesi’ olarak değiştirdi. Ayakkabı tamir işlemini doktorların ameliyatına benzeten Hacı Ahmet Denizdolduran, “Nasıl doktorlar insanları ameliyat ediyorsa biz de ayakkabıları ameliyata alıyoruz” diye konuştu. Kendilerine gelen hasta ayakkabının sağlıklı bir şekilde iş yerinden ayrıldığını anımsatan tamirci Denizdolduran, “Babam 60 yıldır burada bu işi yapıyor ve biz de onun ustalığını devam ettiriyoruz. Biz buranın adını bu ayakkabı hastanesi olarak yaptık ve ilgi gördü. Burada ayakkabı tamiratı yapıyoruz ve yeni ayakkabılar satıyoruz. Her türlü işlerimiz mevcut burada. Nasıl doktorlar insanları ameliyat yapıyorsa, bizde ayakkabılarda ameliyat gibi tamiratlar yapıyoruz. Ayakkabılarda tabanlara keçe, içerisinde dikişler atma ve bütün işlemleri yapıyoruz. Ayakkabı pençelerimizi 15-20 ayakkabı dikişleri 7 ila 8 liraya dikiyoruz. Bazı nazik ayakkabılar oluyor onlarında fiyatları farklı oluyor. Hasta ayakkabı bize getirildiğinde sağlam olarak çıkıp gidebilir” diye konuştu.


Tamir işlemlerini oğlunun yaptığı, kendisinin de yüksek topuklu kundura yaptığını söyleyen Veli Denizdolduran (77) ise, “Ben 65 yılından beri bu işin içinde uğraşıyorum ve oğlumla birlikte devam ettiriyoruz. O tamir işlemlerini ile uğraşıyor, bende isteğe göre ayakkabı tasarlıyorum. Benim yaptığım özel ayakkabılar genellikle yumurta topuklu ayakkabılardır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 09:12
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