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“Burası Ardahan burada iş var”

Ardahan Üniversitesi öğrencilerinin kariyer planlarına yön vermek, işverenlerle buluşturarak istihdam olanağı sağlamak amacıyla Ardahan Valiliği ile Ardahan İŞKUR Müdürlüğü tarafından, “I.

22 Mart 2019 Cuma 16:58
“Burası Ardahan burada iş var”

Ardahan Üniversitesi öğrencilerinin kariyer planlarına yön vermek, işverenlerle buluşturarak istihdam olanağı sağlamak amacıyla Ardahan Valiliği ile Ardahan İŞKUR Müdürlüğü tarafından, “I. Kariyer Günleri” etkinliği düzenledi.


Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe; Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Vali Yardımcısı Salih Kalkan, Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şakir Aydoğan, diğer protokol üyeleriyle, yerli üreticiler, işverenler, basın mensupları, akademik-idari personel ve öğrenciler katıldı.


Fuaye alanımızda mal ve hizmet üreten 30’a yakın yerel firma stant açarak ürün ve hizmetlerini sergileme imkânı buldu.


Programın açılış konuşmasını Ardahan İŞKUR Müdürü Ahmet Sonkaya gerçekleştirdi.


Vali Mustafa Masatlı yaptığı konuşmada değişim ve dönüşüm çağında uzmanlaşmanın ve inovasyonun önemine değinerek, gençlere hayata emin adımlarla başlamaları tavsiyesinde bulundu. Konuşmaların ardından sözü, “İnovasyonda Fark oluşturmak” başlıklı konusuyla, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Teknoloji ve Sanayi Bilim Dalı Öğr. Üyesi Doç. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu aldı. Doç. Dr. Hobikoğlu, ilgi, eğitim, hayal gücü, zaman ve sabır olarak formüle ederek, düşünme için gerekli ortamın ve fırsatın sağlanmış olması gerektiğini belirtti.


İnovasyonun özelliklerini; yayılmacı, refah düzeyini arttırıcı ve en etkin rekabet aracı olarak sıralayan Hobikoğlu, bireylerin yaşamlarını geliştirebilmek ve zenginleştirebilmek için farklı çözümler üretmeleri gerektiğinin şart olduğunu ifade etti. Seminer sonrasında misafir konuşmacı Doç Dr. Hobikoğlu’na teşekkür belgesi ve yöresel hediyeler takdim edildi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 16:58
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