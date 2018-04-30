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Burası Afrika değil Türkiye'de bir şehir!

Yabancı belgesellerden görmeye alışkın olduğumuz göç manzaralarının bir benzeri de Balıkesir'de yaşanıyor.

30 Nisan 2018 Pazartesi 13:04
Burası Afrika değil Türkiye'de bir şehir!

Fotoğraflara ilk bakıldığında Afrika Savanası'nı anımsatsa da burası Balıkesir.
Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Yakupköy Mahallesi yakınlarındaki meralar, geniş düzlükleri, sulak alanları ve dereleri geçen manda sürülerinin görüntüleriyle 'Afrika Savanası'nı anımsatıyor.


Kış aylarını ahırlarda geçiren, ilkbaharın gelmesi ve havaların ısınmasıyla meralara salınmaya başlanan manda sürüleri, otlakları ortadan bölen dereyi geçerken belgesellik görüntüler veriyor.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 13:04
  1. Balıkesir
  2. afrika
  3. belgesel
  4. balıkesir

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