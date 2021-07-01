Burakcan Övüç kimdir? Burakcan Övüç Murat Övüç'ün oğlu mu?

Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç kimdir? Kokuşmuş magazin medyasının şişirdiği, 'fenomen' diye yutturulan Murat Övüç isimli kişi sosyal medyada skandallara imza atıyordu. Bu kez de Murat Övüç’ün oğlu Burakcan Övüç skandala imza attı. Şöhret uğruna tüm milli ve manevi değerleri ayaklar altına alındığı magazin çöplüğünde bir oyana bir buya savrulup durun isimler arasında Murat Övüç de var. Murat Övüç’ün oğlu Burakcan Övüç trafikte adeta terör estirdi. Övüç, kullandığı aracın camını açarak defalarca ateş etti. Silahın doğrultulduğu yönde evlerin olduğu görüldü.

Trafikte adeta terör estiren Övüç, ateş açtığı anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı ancak bir süre sonra ise sildi. Övüç, daha önce de bacağının üstüne koyduğu tabanca ile otomobilini kullanmıştı. Sosyal medyadan küfürler savurarak ünlü olan ve bir röportajında küfrederek para kazandığını itiraf eden Murat Övüç isimli şahıs geçtiğimiz günlerde Marmaris’te dayak yemişti.

Burakcan Övüç kimdir? Burakcan Övüç kaç yaşında?

Murat Övüç’ün oğlu olan Burakcan Övüç 14 Nisan 2001’de dünyaya geldi. 20 yaşında olan Övüç baba tarafından Van asıllı olarak biliniyor. Burakcan Övüç'ün babannesiyle kaldığı biliniyor.