Burak Yılmaz Trabzonspor'dan resmen ayrıldı mı? Burak Yılmaz Beşiktaş'ta mı?
Trabzonspor, golcü futbolcu Burak Yılmaz’ın transferi konusunda Beşiktaş Kulübüile sözleşme feshi konusunda prensipte anlaştı. Golcü futbolcunun Beşiktaş'ın Antalya kampına katılması bekleniyor.03 Ocak 2019 Perşembe 23:03
Beşiktaş Kulübü, Burak Yılmaz transferinde mutlu sona yaklaştı. Trabzonspor ile prensip anlaşmasına varan Beşiktaş yönetimi, tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katmaya çok yakın. Beşiktaş transferi yarın açıklayacak.
Antalya kampına katılması beklenen Burak Yılmaz, böylece 11 yıl sonra yeniden siyah beyazlı formayı giyecek.
2006 yılında Beşiktaş'a transfer olan golcü futbolcu, bir buçuk sezonda 49 maça çıkıp, 6 kez fileleri havalandırmıştı.
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