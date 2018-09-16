THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Trabzonspor'da Burak Yılmaz çatlağı! Kafilede yer almadı

Karadeniz temsilcisi Trabzonspor'un, Alanyaspor ile yapacağı mücadele için Antalya'ya giden kafilesinde Burak Yılmaz'ın yer almadığı görüldü.

16 Eylül 2018 Pazar 15:01
Trabzonspor'da Burak Yılmaz çatlağı! Kafilede yer almadı

Trabzonspor, Süper Ligin 5. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacağı maçı için Alanya'ya gitti. Bordo-mavili takımda Burak Yılmaz, Mejad Hosseini, Abdulkadir Parmak ve Kamil Ahmet Çörekçi kafilede yer almadı.

4 FUTBOLCU SAKATLIKTAN YER ALMADI

Süper Lig'de deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamlayan Trabzonspor, Türk Hava Yollarına (THY) ait özel bir uçak ile Alanya'ya hareket etti. 21 futbolcunun yer aldığı kafilede sakatlıkları nedeniyle Mejad Hosseini, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak ve Burak Yılmaz yer almadı

Bordo-mavili takımın gelişi sırasında bazı taraftarlar futbolcular ilgi gösterirken, bol bol fotoğraf çektirdiler. Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu ve bazı yöneticilerde kafileyle birlikte Alanya'ya gitti.

Trabzonspor'un Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın kafilesinde ise şu futbolcular yer aldı:

"Onur Kıvrak, Esteban Alvarado, Uğurcan Çakır, Joao Pereira, Zeki Yavru, Anthony Nwakaeme, Hüseyin Türkmen, Zargo Toure, Mustafa Akbaş, Filip Novak, Luis Ibanez, Batuhan Artarslan, Juraj Kucka, Ogenyi Onazi, Caleb Ekuban, Yusuf Yazıcı, Vahid Amiri, Jose Sosa, Abdulkadir Ömür, Olcay Şahan ve Hugo Rodallega.

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 15:01
  1. Trabzonspor
  2. Süper Lig
  3. Aytemiz Alanyaspor
  4. Burak Yılmaz
  5. Ünal Karaman
  6. Türk Hava Yolları (THY)
  7. Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Tuna açıkladı: Bu gece bitecek!
    1. Başkan Tuna açıkladı: Bu gece bitecek!
    2. Ömer Çelik'ten Adnan Menderes paylaşımı
    3. MHP'den bakanlığa Alaattin Çakıcı..
    4. Selçuk Bayraktar canlı yayında..
    5. Bakan Ziya Selçuk'tan yeni eğitim..
    6. Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu, 10..
    7. Balık fiyatları el yakıyor! Balıkçılar..
    8. İHH'dan Suriye'ye dev yardım! 8 ayda..
    9. BBP Lideri Destici: Eğer İdlib..
    10. Akrobasi pilotları nefes kesti!
    11. Ünlü Fransız aktör Türk vatandaşı olacak
    12. ABD yapımı İHA, Rusya kıyıları..
    13. Gelin almaya giden araç kaza yaptı!..
    14. Beşiktaş'ta bir devir sona eriyor!..
    15. Mersin'de arabaya koşulan at, yolun..
    16. Bomba iddia! 'Ebru Gündeş Reza Zarrab..
    17. Alman otomotiv devi 139 bin aracını..
    18. Kocaeli'de caddeler ve sokaklar göle..
    19. Suriye'deki çatışmalar! 2 İran askeri..
    20. 3. havalimanı personel alımı 3...
    Başkanlık sistemine niye geçtik? İçki fotoğrafı paylaşanları genel müdür yapmak için mi?
    Başkanlık sistemine niye geçtik? İçki fotoğrafı paylaşanları genel müdür yapmak için mi?
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Metiner 'Kimse gücenmesin' deyip Meclis'teki israfı anlattı
    Metiner 'Kimse gücenmesin' deyip Meclis'teki israfı anlattı
    Erdoğan'ın 'döviz' kararına Ali Koç'tan tuhaf yorum!
    Erdoğan'ın 'döviz' kararına Ali Koç'tan tuhaf yorum!
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula

    Günün Karikatürü

    16 Eylül 2018
    HDP'nin 3. Havalimanı provokasyonuna işçilerden tepki: Burası siyaset yeri değil işyeri
    HDP'nin 3. Havalimanı provokasyonuna işçilerden tepki: Burası siyaset yeri değil işyeri
    Amerikalı yazar asıl meseleyi açıkladı: “İsrail’e karşı duruyor İslam’a yöneliyorsunuz”
    Amerikalı yazar asıl meseleyi açıkladı: “İsrail’e karşı duruyor İslam’a yöneliyorsunuz”