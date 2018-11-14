THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Kasım
0553 313 94 23

Burak Yılmaz Trabzonzpor'dan ayrılıyor mu? Burak Yılmaz hangi takımla anlaştı?

Trabzonspor’da yeni sezonda umduğunu bulamayan Burak Yılmaz’ın sözleşmesi feth edilecek. Burak Yılmaz’ın alacaklarına karşılık Trabzonspor Yılmaz’ın bonservisini verecek. Burak Yılmaz’ın Galatasaray ve Beşiktaş’ı düşündüğü ancak anlaşacağı takımın bunlar olmadığı söyleniyor. Peki Burak Yılmaz hangi takıma transfer olacak?

14 Kasım 2018 Çarşamba 08:58
Burak Yılmaz Trabzonzpor'dan ayrılıyor mu? Burak Yılmaz hangi takımla anlaştı?

Trabzonspor’da yeni sezonda umduğunu bulamayan Burak Yılmaz’ın sözleşmesi feth edilecek. Burak Yılmaz’ın alacaklarına karşılık Trabzonspor Yılmaz’ın bonservisini verecek. Burak Yılmaz’ın Galatasaray ve Beşiktaş’ı düşündüğü ancak anlaşacağı takımın bunlar olmadığı söyleniyor. Peki Burak Yılmaz hangi takıma transfer olacak?

Trabzonspor'da kadro dışı kalan ve devre arasında takımla yollarını ayırmayı planlayan Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu. Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz, devre arası takımdan ayrılacak. Geçtiğimiz sezon Çin'den Trabzonspor'a geri dönen Burak Yılmaz ligde 25 maçta 23 gol atarak bordo-mavili ekine büyük katkı yapmıştı. Milli futbolcu bu sezon ise Trabzon'la yol ayrımında. 

Sözleşmesi feth edilecek

Trabzonspor yönetimi, Burak Yılmaz'ın menajeriyle anlaşarak oyuncunun sözleşmesini feshetmek istiyor. Bordo-mavili ekip, alacaklarına karşı Burak'a bonservisini vermeyi planlıyor. Burak Yılmaz'ın adı Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş'la anılıyor. Ancak Burak Yılmaz’ın Galatasaray ve Beşiktaş’a değil de Başakşehir’e gideceği iddiaları var.

Başakşehir’de Arda Turan faktörü

Burak Yılmaz için en olası senaryo Başakşehir olarak görülüyor. Arda Turan faktörü ve diğer takımlara göre daha az baskı hissedecek olmasından dolayı 33 yaşındaki forvetin Başakşehir'i tercih edeceği konuşuluyor.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 08:58
  1. Trabzon
  2. Burak Yılmaz hangi takımla anlaştı?
  3. burak yılmaz trabzonspor .
  4. burak yılmaz başakşehirspora mı transfer olacak
  5. son dakika burak yılmaz haberleri .

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Medipol Çamlıca’da
    1. Medipol Çamlıca’da
    2. TBMM'ye sunuldu! Elektrik, gaz ve suda..
    3. "Clinton 2020'de yeniden aday!"
    4. ABD'de ölü sayısı artıyor!
    5. Kaan Terzioğlu GSMA'nın yönetimine mi..
    6. Vodafone’un servis gelirleri 5.2..
    7. Üretilen çimentonun yüzde 9.8’i ihraç..
    8. Tabipler birliği şehir hastanelerinden..
    9. Bomba iddia! "Babel Galatasaray'la..
    10. Mikro İHA için 11 firmadan teklif
    11. CHP Giresun belediye başkan adayı..
    12. İDO iç hatları kapatıyor!
    13. MediaMarkt’a en başarılı banner..
    14. Borusan Holding’de bayrak değişimi
    15. MÜSİAD Umman Temsilciliği açıldı
    16. İBB için Mehmet Müezzinoğlu sürprizi!
    17. ABD'nin üzerine kabus gibi çöktü: 50 ölü
    18. Çorum'da tarih fışkırdı! Tam 40 adet..
    19. “Yeni havalimanı bilet aramaları 4..
    20. “Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu..
    Kemalistler 28 Şubat'ı yeniden mi hortlattı? "M. Kemal'e hakaret" bahanesiyle bir tutuklama daha!
    Kemalistler 28 Şubat'ı yeniden mi hortlattı? "M. Kemal'e hakaret" bahanesiyle bir tutuklama daha!
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı

    Günün Karikatürü

    14 Kasım 2018
    İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş
    İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş
    Çok kritik bir noktada... Türkiye o ülkede askeri üs kuruyor
    Çok kritik bir noktada... Türkiye o ülkede askeri üs kuruyor