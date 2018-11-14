Burak Yılmaz Trabzonzpor'dan ayrılıyor mu? Burak Yılmaz hangi takımla anlaştı?

Trabzonspor’da yeni sezonda umduğunu bulamayan Burak Yılmaz’ın sözleşmesi feth edilecek. Burak Yılmaz’ın alacaklarına karşılık Trabzonspor Yılmaz’ın bonservisini verecek. Burak Yılmaz’ın Galatasaray ve Beşiktaş’ı düşündüğü ancak anlaşacağı takımın bunlar olmadığı söyleniyor. Peki Burak Yılmaz hangi takıma transfer olacak?

Trabzonspor'da kadro dışı kalan ve devre arasında takımla yollarını ayırmayı planlayan Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu. Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz, devre arası takımdan ayrılacak. Geçtiğimiz sezon Çin'den Trabzonspor'a geri dönen Burak Yılmaz ligde 25 maçta 23 gol atarak bordo-mavili ekine büyük katkı yapmıştı. Milli futbolcu bu sezon ise Trabzon'la yol ayrımında.

Sözleşmesi feth edilecek

Trabzonspor yönetimi, Burak Yılmaz'ın menajeriyle anlaşarak oyuncunun sözleşmesini feshetmek istiyor. Bordo-mavili ekip, alacaklarına karşı Burak'a bonservisini vermeyi planlıyor. Burak Yılmaz'ın adı Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş'la anılıyor. Ancak Burak Yılmaz’ın Galatasaray ve Beşiktaş’a değil de Başakşehir’e gideceği iddiaları var.

Başakşehir’de Arda Turan faktörü

Burak Yılmaz için en olası senaryo Başakşehir olarak görülüyor. Arda Turan faktörü ve diğer takımlara göre daha az baskı hissedecek olmasından dolayı 33 yaşındaki forvetin Başakşehir'i tercih edeceği konuşuluyor.