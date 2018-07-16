Burak Yılmaz ameliyat mı olacak? Burak Yılmaz'ın sağlık durumu nasıl?

Geçtiğimiz günlerde fıtık ameliyatı olan Trabzonspor oyuncusu Burak Yılmaz Slovenya’daki kampta çalışmaların yaptığı sırada diğer kasında da sorun yaşadı. Burak Yılmaz, kasığındaki sorun nedeniyle ameliyat olacağı bunun için de kamptan ayrılarak İstanbul’a geldiği öğrenildi. Burak Yılmaz sezonun ilk 3 maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, kasığından ameliyat olacak olan Burak Yılmaz hakkında şunları söyledi: Burak’ın sol kasığında ağrısı oldu. Bugün doktor kontrolü var. Ardından durumu netlik kazanacak. Kontrole giden her oyuncunun belli riskleri (ameliyatla) var. Biz sonuçta hekim değiliz. En iyis kararı versin diye doktora gönderdik. Dolayısı ile doktorun vereceği karar bizim için önemli. Duruma göre hareket edeceğiz, biz de gelişmeleri merakla bekliyoruz”

BURAK YILMAZ KİMDİR?

Burak Yılmaz, 15 Temmuz 1985 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi. Futbola 2000 senesinde Antalyaspor altyapısında başlayan Yılmaz, ilk profesyonel sözleşmesini de 2003 senesinde aynı takımla imzaladı. 3 sezon formasını giydiği Antalyaspor'da 70 maçta forma şansı bulan Yılmaz, 17 golle takımına katkıda bulundu.

2003-06 yılları arasında Antalyaspor'da oynadığı oyunla ülke genelinde tanınmaya başlayan forvet oyuncusu Burak Yılmaz, 14 Haziran 2006 tarihinde Süper Lig'in köklü kulüplerinden Beşiktaş'a transfer oldu.

Buradaki ilk sezonunda, takım olarak 2006 Türkiye Süper Kupası'nı kazandılar. 2007 senesinde de Türkiye Kupası'nın kazanmasında etkili rol oynayan Yılmaz, 2006-08 sezonunda forma giydiği Beşiktaş'ta 39 maça çıktı ve 6 gol buldu.

2008 senesinde kısa süreliğine Manisaspor'da oynadı. Aynı sene Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sadece 6 maçta forma giydiği Fenerbahçe'den 2010 senesinde Trabzonspor'a transfer edilen Yılmaz, 2010-12 arasında oynadığı oyunla Karadenizli taraftarlar için efsaneleşti.

Teknik direktör Şenol Güneş'in de onayıyla Trabzonspor'lu olan Yılmaz, böylelikle Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından dört büyüklerin üçünde forma giymiş oldu. 15 Şubat 2010 tarihinde Bursaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçta son 15 dakika oyuna girerek ilk resmi maçına çıktı.

26 Şubat'ta ise ilk golünü ise eski takımı Antalyaspor'a attı.

2010 senesinde Türkiye Kupası, yine aynı sene Türkiye Süper Kupası'nı kazanan Trabzonspor'da çıktığı 75 maçta tam 55 gol ile kazanılan kupalarda büyük pay sahibi oldu ve adeta takımını sırtladı.

Bu performansıyla büyük kulüplerin dikkatini tekrar çekmeye başlayan Burak Yılmaz, senesinde Galatasaray'a transfer oldu ve böylece dört büyük kulüplerin hepsinde forma giydi.

2012-16 yılları arasında Galatasaray ile tam 7 kupa kazandı. 2013 ve 2015 senelerinde Süper Lig Şampiyonluğu, 2014 ve 2015 senelerinde Türkiye Kupası, 2012, 2013 ve 2015 senelerinde ise Türkiye Süper Kupası kazanan Galatasaray'a 105 maçta 65 gol atarak katkıda bulundu.

2016 senesinde Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'a transfer oldu. Bir sezon formasını giydiği takımdan 2017 senesinde ayrılırken 28 maçta 19 gol bulmuştu.

2017 senesinde eski takımı Karadeniz ekibi Trabzonspor'a geri dönen Burak Yılmaz, 2006 senesinden bu yana da Türkiye A Milli Futbol Takımı forması giymektedir.

Bireysel Başarıları:

Futbol Plus Dergisi Yılın Forvet Oyuncusu (3): 2011, 2012, 2013

Futbol Plus Dergisi Yılın Futbolcusu (1): 2013

Süper Lig gol kralı (2): 2012 (33 Gol), 2013 (24 Gol)

Türkiye Futbol Adamları Derneği Yılın Futbolcusu (1): 2012

Şampiyonlar Ligi grup aşamasının en iyi oyuncusu (1): 2013

Goal.com Dünyanın en iyi 20.futbolcusu

Türkiye Kupası finallerinde hat trick yapan futbolcu (REKOR).

2015: Maçın adamı Türkiye Kupası Finali

TSYD - Lassa Yılın En Sağlam 11'i (1): 2015

Türkiye'de Yılın Takımı (1): 2015

Türkiye Mill Takımının en fazla gol atanlar 2. futbolcusu (23 gol)