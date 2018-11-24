Burak Süzülmüş kimdir? AK Parti Kırklareli belediye başkan adayı Burak Süzülmüş

Burak Süzülmüş kimdir? Sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AK Parti Kırklareli belediye başkan adayı olarak Burak Süzülmüş açıklandı. İşte, Burak Süzülmüş’ün hayatı ve kariyeri.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart 2019 yerel seçimlere yönelik belediye başkan adaylarını açıkladı. Başkan Erdoğan, AK Parti Kırklareli belediye başkan adayı Burak Süzülmüş olduğunu duyurdu.

Burak Süzülmüş kimdir?

Kırklareli'nde 1986 yılında doğan Süzülmüş, Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü'nü bitirdi. Süzülmüş Kardeşler Süt Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi yönetim kurulu üyesi olan Süzülmüş, Yeşil Beyaz İnşaat Taahhüt ve Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin de sahibi. Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor Kulübü yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunan Süzülmüş, Ticaret ve Sanayi Odası'nda disiplin kurulu üyeliği görevini de sürdürüyor. Süzülmüş, evli ve İngilizce biliyor.