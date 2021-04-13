Burak Sergen kimdir, nerelidir? Burak Sergen hastalığı ne? Burak Sergen yoğun bakımda mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Feyyaz Meftun'u rolünü oynayan Burak Sergen dün akşam saatlerinde evinde fenalaşınca hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Burak Sergen’in, hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken oyunu Burak Sergen’in tedavisinin de yoğun bakımda devam ettiği öğrenildi.

Burak Sergen hastalığı ne?

Burak Sergen’in gün içerisinde de halsiz sıkıntısı olduğu öğrenilirken rahatsızlığının sebebi henüz açıklanmadı. Sergen’e koronavirüs testi yapıldığı öğrenildi.

Burak Sergen korona mı oldu?

Burak Sergen'e yapılan iki koronavirüs testinin de negatif çıktığı belirtildi. Sergen'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Burak Bey'in iki Covid testi de negatif çıkmıştır. Kendisi akciğerlerinde enfeksiyon olduğundan ve solunum güçlüğünden dolayı yoğun bakımda gözetim altındadır" ifadelerine yer verildi.

Burak Sergen kimdir?

Burak Sergen 9 Şubat 1961 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyi olan Burak Sergen, 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Hâlen Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam etmektedir. Devlet Tiyatroları'ndaki sanatçılık görevinin yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğünü yaptı. Konya Selçuk Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca, televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. Sergen, Devlet Tiyatroları'ndaki görevinin yanı sıra, Tiyatrokare, Tiyatro Baykuş gibi özel tiyatrolarda da yönetmen ve oyuncu olarak çalışmalar yaptı.