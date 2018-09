Burak Özçivit Osman Gazi'yi mi canlandıracak? Burak Özçivit kimdir?

TRT 1’in en sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul’da Ertuğrul Gazi’nin oğlu, Osmanlı Devleti’nin kurucusu aynı zamanda Osmanı Devleti’nin ilk padişahı olan Osman Gazi’yi ünlü oyuncu Burak Özçivit canlandıracak. Peki Burak Özçivit kimdir? Burak Özçivit nereli ve hangi dizilerde oynadı?

Burak Özçivit, 24 Aralık 1984 yılında İstanbul’da hayata gözlerini açtı. Aslen Gazianteplidir. Kazım İşmen Lisesi’ni başarıyla tamamladıktan sonra üniversiteyi kazanarak, Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık Bölümünden mezun oldu.

Oyunculuk hayatına ilk adımı 2003'de Best Model Of Turkey yarışmasındaki performansı sayesinde attı. Ünlü oyuncu, yarışmadan “Gelecek Vadeden” olarak unvan aldı. Uğurkan Erez Ajans ile çalışıp mankenlik yapan oyuncu, yarışmaya 2005 yılında yeniden katılarak birinci oldu. Buna bağlı olarak da Best Model of The World'e katılmış ve dünyanın en iyi ikinci mankeni seçilmiştir. Faruk Saraç, Abbate, Tween ve Network gibi markaların defileleri ve yurt dışı fuar defilelerinde görev yaptı. Bu başarıyı yakalamasından dolayı oyuncuya dizi, film, reklam ve defile teklifleri geldi. Faruk Sayaç, Tween, Abbate, Network gibi ünlü markaların tanıtımları için modellik yaptı. Şuanda ise mankenliği bırakmıştır.

İlk oyunculuk deneyimini Eksi 18 (-18) dizisinde genç komiser Murat'ı canlandırarak yaşadı. Kasım 2007'de sinemalarda gösterime giren Musallat isimli sinema filminde rol almıştır. Kanal D'de yayınlanan ve yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı Zoraki Koca adlı dizide oynamıştır. 2008 yaz aylarında ise Baba Ocağı adlı dizide Güven adlı karakteri canlandırmıştır. Daha sonra Gossip Girl 'den esinlenilen Küçük Sırlar adlı dizide Çetin'i canlandırmıştır. 2011-2012 tarihinde Muhteşem Yüzyıl dizisinde Malkoçoğlu karakterini canlandırmıştı. Malkoçoğlu filmi için hazırlıklara başlamıştır.2013 yılında ise Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanan Çalıkuşu dizisinde Kamuran rolünü canlandırmıştır. Çalıkuşu'nda başrolü paylaştığı Fahriye Evcen'le yeniden, bu sefer bir sinema filmi Aşk Sana Benzer ile yakında beyazperdeye dönmüştür.2015 yılında başlayan ve 2017’de final yapan Kara Sevda dizisinde rol almaktaydı.

Babası serbest meslek çalışır; annesi ev hanımıdır. Burçin adında bir kız kardeşi vardır. Kardeşi evlidir ve kardeşinin bir kız çocuğu vardır.

Aldığı Ödüller:

2012 yılında GQ Men Of The Year ödüllerinde “Yılın Oyuncusu” ödülüne laik görüldü.

2013 yılında Galatasaray Üniversitesi 2012’in en iyi ödüllerinde “En İyi Erkek Dizi Oyuncusu” olarak seçildi.

2013 yılında 12. YTÜ yılın yıldızları ödülünde “En Beğenilen Erkek Dizi Oyuncusu” seçildi.

2014 yılında Haliç Üniversitesinde 2014’ün en iyi ödüllerinde “En İyi Erkek Oyuncu” ödülüne sahip oldu.

2014 yılında 4. Elle Style ödüllerinde “Elle Style Yılın En İyi Erkek Oyuncusu” seçildi.

2016 yılında 23 İTÜ EMÖS başarı ödülleri “Yılın En Başarılı Erkek Film Oyuncusu” oldu.

2016 yılında 14 YTÜ yılın yıldızları ödülünde “En Beğenilen Erkek Film Oyuncusu” seçildi.

Yapımcısı Olduğu Sinem Filmi:

Aşk Sana Benzer (Sinema Filmi, 2014)

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Kardeşim Benim (Hakan, Sinema Filmi, 2015)

Kara Sevda (Kemal, TV Dizisi, 2015-2016)

Aşk Sana Benzer (Ali, Sinema Filmi, 2014)

Çalıkuşu (Kâmran, TV Dizisi, 2013)

Zürafa (Türkçe Seslendirme, Sinema Filmi, 2012)

Muhteşem Yüzyıl 4 Sezon (TV Dizisi, 2011-2013)

İhanet (Emir, TV Dizisi, 2010)

Küçük Sırlar 2 Sezon (TV Dizisi, Çetin, 2010-2011)

Baba Ocağı (Güven Yörükoğlu, TV Dizisi, 2008)

Zoraki Koca (Ömer Teksoy, TV Dizisi, 2007)

Musallat (Suat, Sinema Filmi, 2007)

Eksi 18 (Murat, TV Dizisi, 2006)