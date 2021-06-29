Burak Başlılar kimdir? Burak Başlılar nereli? Burak Başlılar ne iş yapıyor?

Burak Başlılar kimdir? sorusu sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yerini almasından sonra kim bu Burak Başlılar? Burak Başlılar ne iş yapıyor? Burak Başlılar nerelidir? Burak Başlılar kaç yaşında? gibi sorular da yine bir hayli merak edilmekte. İşte Burak Başlılar hayatı…

Burak Başılar kimdir?

Burak Başılar 2 Ekim 1970’de Ankara’da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 1995 senesinde mezun oldu. 1995-1998 yılları arasında STFA firmasında Saha Mühendisi ve Saha Şefi olarak çalışan Başlılar, 1998-2004 yılları arasında TML Libya Bölge Müdürlüğü, 2004-2007 yılları arasında ise Yaşar Özkan firmasında Şirket Ortağı ve Libya Bölge Müdürü olarak çalıştı. Burak Başlılar, 2007 yılından bu yana System İnşaat’ın Şirket Ortağı ve Genel Müdürü’dür.