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Burak Akburak kimdir? Burak Akburak İYİ Parti GİK üyesi mi oldu?

İYİ Parti Kurucular kurulu ve Giresun Vakfı yönetim kurulu üyesi Burak Akburak Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi oldu. Peki Burak Akburak kimdir? Burak Akburak nereli ve kaç yaşında?

28 Ekim 2018 Pazar 14:43
Burak Akburak kimdir? Burak Akburak İYİ Parti GİK üyesi mi oldu?

İYİ Parti Kurucular kurulu ve Giresun Vakfı yönetim kurulu üyesi Burak Akburak Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi oldu. Peki Burak Akburak kimdir? Burak Akburak nereli ve kaç yaşında?

1977 yılında doğdu. Aslen Giresunlu olan Akburak orta ve lise öğrenimini Ortadoğu Kolejinde tamamladı. Kocaeli üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünü bitirdikten sonra 2001 yılında Yeditepe Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme bölümünden mezun oldu. Yeditepe Üniversitesi’nin ilk öğrenci birliğinin oluşmasında aktif rol aldı.O dönemde İşletme Kulübü’nün kurulmasına öncülük etti. İş hayatına, Koç Holding şirketlerinden Opet Petrolcülük A.Ş’ nin Yatırımlar Koordinatörü olarak devam etmekte olan Akburak Koç Holding’de iş hayatına başlayan ilk Yeditepe Üniversitesi mezunudur. Ortadoğu Koleji mezunlar derneği üyeliği ve Giresunspor Kulübü kongre üyelikleri devam etmektedir

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 14:43
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